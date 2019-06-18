《經濟通通訊社１８日專訊》中國再度減持美國國債。美國財政部最新公布，截至２０１９
年４月末，中國持有美債１﹒１１３萬億美元，按月減少７５億美元，連續第二個月減持，持有
規模降至２０１７年５月逾兩年以來低，但仍是最大美債持有國。
第二大美債持有國日本４月亦減持美債，按月減持１４１億美元，降至１﹒０６４萬億美元
。（ａｃ）
18/06/2019 09:01
【貿易開戰】中國４月末減持美國債至１﹒１１３萬億美元，兩年低
《經濟通通訊社１８日專訊》中國再度減持美國國債。美國財政部最新公布，截至２０１９
年４月末，中國持有美債１﹒１１３萬億美元，按月減少７５億美元，連續第二個月減持，持有
規模降至２０１７年５月逾兩年以來低，但仍是最大美債持有國。
第二大美債持有國日本４月亦減持美債，按月減持１４１億美元，降至１﹒０６４萬億美元
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