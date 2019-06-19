《午市前瞻》不明朗因素暫消除，港股料企穩二萬八上望２８６００

《經濟通通訊社１９日專訊》中美首腦隔晚曾通電話，表示將於Ｇ２０國峰會見面，市場解

讀為貿易戰利好訊號，亞洲股市今早隨即高開高走，港股大幅高開逾七百點，並升破二萬八關口

，重返牛熊線（即２５０天線，目前２７６５８點）之上。個股方面，受貿易戰影響最深的舜宇

光學（０２３８２）及萬洲（００２８８）今早高開逾一成，隨後升幅放緩；濠賭股、內險、內

銀板塊隨市造好，同時半日成交強勁。

重磅股同樣撐起大市，友邦（０１２９９）曾重返８０元關口，為半日大市貢獻１０３點，

收升３﹒７２％，報７９﹒５５元。騰訊控股（００７００）升３﹒６５％，報３４６﹒２元，

同樣為大市貢獻９８點。匯豐控股（００００５）升１﹒７２％，報６５﹒１５元；香港交易所

（００３８８）升２﹒３６％，報２７７﹒４元；中國移動（００９４１）升１﹒３１％，報６

９﹒６５元。

恆生指數半日收報２８１５０點，升６５１點或２﹒３７％，半日成交６３６﹒９５億元。

國企指數半日收報１０７５６點，升２４８點或２﹒３７％。

Ａ股方面亦跟隨反彈，上證指數半日收報２９３３點，升４３點或１﹒５％。深證報

９００２點，升１９８點或２﹒２５％。



＊賭股走勢向好，人民幣反彈刺激航空股＊



賭股今早隨市反彈，大行花旗發表研究報告指，與料澳門六月份賭收為２３０億澳門元，按

年升２％，六大濠賭股全面急升，銀河娛樂（０００２７）漲４﹒３７％，報５１﹒３５元；新

濠國際（００２００）升７﹒０５％，報１６﹒４元；澳博控股（００８８０）升４﹒８６％，

報８﹒６３元；永利澳門（０１１２８）升５﹒８９％，報１６﹒９元；金沙中國

（０１９２８）升５﹒３２％，報３７﹒６元；美高梅中國（０２２８２）升７﹒２５％，報

１３﹒０２元。

隔晚人民幣曾急升４００點子，加上現時油價高位回落，帶動今早航空股借勢造好，東方航

空（００６７０）升８﹒４９％，報４﹒６元；中國國航（００７５３）升８﹒３％，報７﹒７

元；南方航空（０１０５５）升８％，報５﹒４元；中銀航空租賃（０２５８８）升４﹒４８％

，報６７﹒６５元；國泰航空（００２９３）升１﹒８％，報１１﹒３４元。

早前中美貿易戰影響手機設備股，今早相關股份隨即有資金追捧，大行中金及德銀出報告一

同撐舜宇，刺激股價今早高開一成二，半日仍彈８﹒２４％，報７８﹒１５元；瑞聲科技

（０２０１８）升４﹒３７％，報４４﹒２元；比亞迪電子（００２８５）升７﹒４２％，報

１１﹒５８元；丘鈦科技（０１４７８）升６﹒５４％，報６﹒０３元；鴻騰精密

（０６０８８）升２﹒６６％，報３﹒０９元。



＊中資券商借勢發力，內銀內險終於發市＊



內地Ａ股今早隨外圍高開高走，中資券商一同上揚，於倫交所上市的華泰六八八六

（０６８８６）再漲９﹒４２％，報１３﹒２４元；廣發証券（０１７７６）升４﹒７２％，報

９﹒１元；中國銀河（０６８８１）升５﹒６３％，報４﹒５元；海通證券（０６８３７）升６

﹒９９％，報８﹒５７元；招商證券（０６０９９）升２﹒０８％，報９﹒３４元。

今早人行進行２４００億人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，年期為１年，中標利率為３

﹒３％，與上期相同。人行放水下內銀股今早全面急升，建行（００９３９）漲２﹒０２％，報

６﹒５５元；農行（０１２８８）升１﹒２４％，報３﹒２６元；工行（０１３９８）走高１﹒

３７％，報５﹒９４元；交行（０３３２８）亦升２﹒５３％，報６﹒４９元；招行

（０３９６８）更急彈起３﹒０５％，報４０﹒６元；中行（０３９８８）升１﹒２４％，報３

﹒２６元。

內險股一同隨市造好，其中平保（０２３１８）早前宣布首次回購３５０萬股Ａ股，支付金

額２﹒８２億元人民幣，成交區間為７９﹒８５至８０﹒９３元人民幣，平保Ｈ股半日升

３﹒６４％，報９１﹒０５元；中國人壽（０２６２８）漲３﹒６３％，報１８﹒８６元；中國

太保（０２６０１）跟升２﹒５６％，報３０﹒１元；中國太平（００９６６）急彈起４％，報

２０﹒５５元；中國財險（０２３２８）升２﹒４１％，報８﹒５元。



＊張智威：濠賭股走勢佳，金沙上望４０元＊



中美領導將於下星期的日本Ｇ２０峰會期間會面期間，貿易戰有望緩和，港股今早狂漲兼飆

逾６００多點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股今早上升，有別於早幾

天的走勢，不是先升後回，明顯上升動力較強勁。對於中美貿易問題，他指出，中美領導人在峰

會期間不可能全面達成協議，但有機會就局部內容商議，但至少貿戰情況沒有惡化。另外，港府

就修訂《逃犯條例》引發政治不明朗亦告暫緩。由於這兩大不明朗因素暫時已消除，料對港股有

很大的幫助，預期港股未來一星期可企穩２８０００點，目標價為２８６００點。

今早舜宇光學和萬洲為藍籌股中表現最好，但張智威認為，現時升勢較急，建議投資者應待

港股回落至２８０００點且股價作調整後才作入市考慮。

另外，澳門博彩業６月博彩總收入符合增長有望符合市場預期，故他看好整個濠賭股板塊，

認為未來有機會隨市繼續有升幅，而且表現不俗。當中，他推薦金沙（０１９２８），因它是三

大市佔濠睹股之一，且股息率高，建議可考慮現價入市，目標４０元。（ｊｔ、ｕｌ）

