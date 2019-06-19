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即市新聞

19/06/2019 09:24

《股林淘金－林家亨》減息帶動，地產房託伺機吸納

　　《股林淘金》日本在月尾２８日至２９日舉行２０國集團（Ｇ２０）峰會，市場普遍預期
「習特會」後出現轉機，美國總統特朗普先前與國家主席習近平通電話，貿易戰情緒出現緩和，
但已開徵的關稅措施應難以撤回，應需一段長時間的磋商。
　　美國長、中、短債息持續回落，２年期債息近日在１﹒８６厘水平受到支持，息率下跌的幅
度相當於美聯儲減３次息，筆者預計今年９月之後才開始減息，減息預期有利本港一眾地產及房
託板塊。另外，香港行政長官林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作，遊行事件的影響已逐漸
消化，以下板塊會是不錯的投資目標。
　
　　香港樓價持續高企，本港地產板塊如新鴻基（０００１６）和新世界（０００１７）主要從
事物業發展及投資，目前市帳率分別為０﹒６９倍和０﹒５６倍，與每股資產淨值有近三成以上
的折讓。新鴻基和新世界過往派息穩定，股息回報率分別有３﹒６厘和４﹒０厘，市場預期今年
美聯儲開始減息，以上兩間企業可受惠。
　　本港房託股領展（００８２３）公布截至今年３月底止全年業績，可分派總額為５７﹒２３
億元，按年增５﹒３８％。管理層繼續表現出色，未來計劃回購６０００萬個基金單位。今年股
價已錄得不錯升幅，一輪橫行整固後仍有向上空間。投資者可等待Ｇ２０峰會進一步消息，才伺
低吸納作中長線部署。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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