《廣匯論勢－鄭廣復》美匯下半年料重展跌浪

《廣匯論勢》聯儲局一如預期維持貨幣政策不變，而從會後聲明及經濟預測中看不到當局有

逼切減息的意圖。首先，聲明指出美國勞工市場表現仍然強勁，失業率維持低企，職位增長仍然

穩固，經濟活動則以溫和步伐增長。不過，當局指出，雖然家庭開支今年開始復甦，但商業固定

投資指標持續放緩。整體通脹及核心通脹率低於２％，以市場價格計算的通脹率亦已下跌，但長

期通脹預期僅輕微變動。

再看當局的最新經濟預測，今年美國實質ＧＤＰ增長預測中位數維持在２﹒１％，明年

ＧＤＰ增長預測更由３月份的１﹒９％上調至２％，今年的中心趨勢範圍（刪掉最大及最小的三

個數值）亦由３月份的１﹒９％至２﹒２％，向上修訂至２％至２﹒２％。至於市場最關注的聯

邦基金利率目標，中位數維持在２﹒４％，中心趨勢則由３月份的２﹒４％至２﹒６％，下調至

１﹒９％至２﹒４％，預示今年下半年傾向減息兩次，合共半厘。然而，未來兩年的利率目標範

圍下限同樣是１﹒９％，當然，隨著時間向前推移，未來兩年的利率預測參考作用不大。



＊聯儲局７月減息機會微＊



好了，假如聯儲局真的準備在今年餘下時間減息半厘，最快會在７月份減息嗎？筆者仍然認

為聯儲局無此必要性，正如筆者早前指出，若然美、中貿易談判破裂，美國就業市場轉差情況未

有改善，例如新增非農業職位維持在１０萬個以下，甚至減少，以及第二季ＧＤＰ增長急速放緩

至２％以下，如此，聯儲局才有可能在７月份減息。然而，特朗普已透露將與習近平會面，這個

由始至終都只有狂人在演的獨腳戲，究竟是以喜劇或悲劇收場將會揭曉，筆者仍然相信，狂人不

會向中國３２５０億美元進口貨加徵關稅，因為數以百計美企已向特朗普表明不希望進一步向中

國進口貨加徵關稅，若以此逼使中國就範及令聯儲局減息，其要冒著推高美國通脹、經濟下滑及

明年大選失去選票的風險。

然而，特朗普自今年以來在對外貿易上採取強硬措施，已令美國消費開支對ＧＤＰ的貢獻大

跌，難免影響上半年經濟表現，故即使美、中最終達成貿易協議，第二季ＧＤＰ增長放緩的可能

性仍然極高，鮑威爾既然表明要觀察更多經濟數據後才考慮減息，再過三個月，到９月才減息亦

未遲。或許有人認為，特朗普與其團隊曾在數月前商討要撤換鮑威爾，豈非逼聯儲局及早減息？

非也，消息既已通天，相信鮑威爾對於去留亦已看化，更加無必要「俾面」特朗普，日後更加可

以客觀制訂貨幣政策！



＊英鎊有望重上１﹒３０＊



美元匯價受減息預期升溫的影響而走弱，歐元兌美元重上１﹒１３，短期若可重新守穩

１﹒１３４０，則短期將繼續向１﹒１５４０進發；英鎊兌美元亦重上１﹒２７，執筆時高見

１﹒２７２５，在日線圖出現轉強訊號，短期阻力１﹒２７６３，突破則上望雙底量度目標

１﹒３０２０。美元兌日圓自５月底大跌後，本月初以裂口低開後處於１０８﹒８０以下橫行，

周三（１９日）急跌後，昨天（２０日）進一步跌至１０７﹒４６，短期料繼續向１０５﹒５５

進發。美匯指數在周線圖出現第二支長陰燭，若然本周收低於９６﹒３５，則後市傾向下試今年

初低位９４﹒６０水平。６月份餘下大約一周，半年結後，下半年美元料重展跌浪！

《資深外匯評論員 鄭廣復》



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