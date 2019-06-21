《窩輪匯智－劉嘉輝》新上市結構性產品︰「界內證」

《窩輪匯智》上周提到「最貼市的選輪技巧」，提醒投資者在選擇產品前要對後市方向及速

度所預期，計算產品的時間值損耗及對引伸波幅的敏感度。本周指數急升重上２５０天線位置，

惟顯示波動性的恆指波幅指數重回至近兩個月低位，投資者若仍以較短期及價外證應市，就要份

外留意引伸波幅萬一回軟的利淡因素。

筆者經常強調，窩輪並非「四季皆宜」的產品，因為投資窩輪就是投資者以時間換取正股能

否上升或下跌至某個價位（即行使價），從而開始賺取價內值的機會，所以若果波動性降低，正

股能否於時間終結時（即到期日），升至（認購證）或跌至（認沽證）行使價的機會亦相對較低

，更勿論能否因正股上升或下跌更多而賺取價內值。相反，若波動性增加，以時間換取價內值的

機會亦相應增加，亦代表利好窩輪價格。回顧２０１５年４月大時代，當時港交所股價及波幅一

下子明顯抽升，窩輪便大派用場，有助發揮由價外變為價內的爆炸力，即是說應對大上大落時波

幅有機會急升的情況。

即將踏入７月份，適逢港交所（００３８８）宣布推出新的「界內證（Ｉｎｌｉｎｅ

ｗａｒｒａｎｔ）」產品。根據港交所的「界內證簡介」︰「界內證較適合橫向及區間交易，在

市場波幅較少時仍可產生回報，以及投資者可根據本身對相關資產後市的看法，選擇不同上、下

限價的界內證。」

「界內證」，是屬上市結構性產品，投資者可在到期時獲得預定的固定收益。相關資產價格

在到期日是在上限價及下限價之內（含上下限價，即界內）的話，投資者可獲得１元的固定收益

（每界內證單位計算）。相反，若相關資產價格在上限價及下限價之外（界外），投資者則可獲

得０﹒２５元的固定收益（以每界內證單位計算）。

港交所指，發行時的有效期由６個月至５年不等。在到期日前，投資者可在現貨市場買賣，

到期時會以現金結算。合資格相關資產除了恆指之外，亦包括五大成交股份︰騰訊控股

（００７００），中國平安（０２３１８），中國建設銀行（００９３９），友邦保險

（０１２９９）及中國移動（００９４１），其後交易所將繼續審視合資格的相關資產。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

