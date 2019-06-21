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即市新聞

21/06/2019 19:53

《再戰明天》關注下周Ｇ２０峰會期間中美貿易談判，和鮑威爾講話

　　《經濟通通訊社２１日專訊》下周焦點落在周二（２５日）美國聯儲局主席鮑威爾在對外事
務委員會發表講話，和周五（２８日）的２０國集團（Ｇ２０）峰會（至２９日），中美貿易談
判將於峰會期間進行。

＊美國國務卿蓬佩奧開始訪問印度、斯里蘭卡、日本和韓國＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早（２２日）１０：００ａｍ，東盟國家外長開會議。
６：００ｐｍ，東盟第３４次全體大會。
　　下周日（２３日）２：３０ｐｍ舉行東盟第３４次峰會主席、泰國總理巴育召開記者會。
１０：００ｐｍ，費城聯儲總裁哈克參加一場有關健康與財富的討論會。
　　下周一（２４日），美國國務卿蓬佩奧開始訪問印度、斯里蘭卡、日本和韓國四國（至６月
３０日）。此外，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）公布２０１９年新西蘭經濟調查。
　　　
＊美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊

　　在數據方面，下周一下午４：００ｐｍ，德國公布６月ＩＦＯ－企業信心指數，料由
９７﹒９下跌至９７﹒５。
　　８：３０ｐｍ，美國公布５月芝加哥儲行全國活動指數，料由下滑０﹒４５％升上０﹒１。
１０：３０ｐｍ，美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由下滑５﹒３升上１。

＊信德集團開股東會，壹傳媒派業績＊

　　在本港，下周一開股東會的公司有：信德集團（００２４２）、高雅光學（００９０７）及
陽光油砂（０２０１２）等。
　　派業績的公司有：壹傳媒（００２８２）、經濟日報集團（００４２３）、毛記葵涌
（０１７１６）和必瘦站（０１８３０）等（ｈｏ）

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