《日入而息》滬深股通北向交易可在岸價結算，煤氣加價逾４％

《今天重點》﹡金管局指滬深港通的北向投資者可用在岸價兌換人民幣

﹡煤氣計劃８月起加價４﹒４％，承諾未來兩年凍結收費

﹡啟德住宅地最少獲四份標書，包括新地、嘉華及嘉里等

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４１％，結束兩周連跌

﹡本港５月整體通脹率回落至２﹒８％，符預期

﹡政府總部今日暫停開放；立法會公布下午所有會議取消，２時起暫停公眾服

務；示威者佔據添美道及夏愨道雙線；示威者圍警總，多名泛民議員在場籲

示威者保護好自己；立法會示威區有近千人集會，不滿政府沒有回應訴求；

有示威者佔稅務大樓大堂，並堵塞對開告士打道行車線

﹡民建聯回應蔣麗芸言論：蔣已表明重推修例屬個人意見；蔣麗芸稱政府加強

宣傳後可考慮重推修例



《即日市況》﹡港股獲利回吐結束四連漲，收２８４７３跌７６點失守五十、百天線



《深滬股市》﹡滬指收漲０﹒５％企上三千關，入富前周累升４﹒２％



《美元匯價》﹡美匯表現反復，行情隨時逆轉；歐元最新報１﹒１３１１╱１５，日圓最新

報１０７﹒４６╱４９



《公司業績》﹡銘源醫療（００２３３）一五年度虧損收窄至７３９萬，不派息

﹡中國燃氣（００３８４）去年度多賺３５％，末期派３６仙

﹡美捷滙（０１３８９）全年盈轉虧約１００萬元，不派末期息

﹡三和建築（０３８２２）去年度盈轉虧，蝕５０３７萬元，不派息



《公司資訊》﹡１９５７ ＆ Ｃｏ（０８４９５）附屬租賃奧海城舖位設上海餐廳

﹡ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ（０８２２９）擬收購物理安全技術公司９５％股

權

﹡中移動將於下周二在上海正式發布「５Ｇ＋計劃」

﹡中國烯谷（０００６３）短暫停牌，待公布內幕消息

﹡保寶龍（０１８６１）油價波動及汽車銷售下降影響微

﹡思考樂（０１７６９）學費按城市係數定價，大灣區內差價約１０％

﹡合生創展（００７５４）擬發行５億美元７﹒５厘優先票據

﹡安悅（０８２４５）向行政總裁談永基轉讓壽險保單

﹡即時科研（０８１１９）擬斥９５０萬元收購資訊科技公司３５％股權

﹡俄鋁（００４８６）９０００萬美元車間工程獲批

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤三九鋁碳酸鎂咀嚼片獲批生產

﹡遠東（０００３５）高銀撻訂影響市場氣氛多於實際影響，海外投資回報較

佳

﹡港燈（０２６３８）及青電與Ｓｈｅｌｌ簽訂供應香港長遠液化天然氣合約

；港燈及青電聯營與日本ＭＯＬ簽協議，租用儲氣船接收及儲存ＬＮＧ

﹡中信銀行（００９９８）倫敦分行已正式成立

﹡證監會表示廣駿集團（０８５１６）股權高度集中

﹡北控醫療（０２３８９）暫停就收購工業大麻商作進一步商討

﹡遠見控股（００８６２）旗下公司提早交還勘探許可證，助減少費用３７０

萬港元

﹡煤氣（００００３）８月起上調標準收費４﹒４％



《國企紅籌》﹡一拖（０００３８）子公司４８４萬元人民幣增資農業裝備研究院

﹡江西銅（００３５８）附屬入稟追討違約損失，涉資２９﹒６３億元人民幣

﹡東風汽車（００４８９）旗下東風本田年度利潤跌４﹒７５％

﹡越秀交通（０１０５２）訂兩份外匯遠期合約，共涉五億

﹡中核能科技（００６１１）融資借貸最高一億元，對沖利率及外匯風險

﹡亞洲衛星（０１１３５）今早宣布停牌，以待刊發收購及合併公告



《神州民企》﹡騰訊（００７００）夥寶潔等國際企業，共建全球品牌創新和創意中心；

《和平精英》日活躍用戶逾５０００萬，成立電競技術聯盟

﹡光大永年（０３６９９）擬港拓物業投資



《中國要聞》﹡中證監接收萬聯證券等８家企業上市材料；中證監擬允許戰略科技資產借殼

創業板上市；首批上市企業要有一定數量，已定初期穩市方案；中證監對５

宗內幕交易案件作行政處罰，涉中文傳媒等；中證監發布公募基金參與轉融

通證券出借業務指引

﹡上海年底前基本取消高速收費站，江西取消２７收費站

﹡重慶力爭２０２２年基本建成生活垃圾分類處理系統

﹡財政部表示試點土儲領域按項目實行全生命周期預算管理；首５月國有企業

利潤總額同比增長８﹒７％

﹡廣西今年將全面啟動城市生活垃圾分類工作

﹡中汽協表示首５月中國品牌乘用車銷售同比下降逾２３％

﹡芝商所和上海黃金交易所推出新的黃金期貨合約

﹡民政部表示各地穩妥推進清理整治不規範地名工作

﹡中債金融估值中心發布長三角地區系列債券指數

﹡首例涉「港股通」內幕交易案一審宣判

﹡人行３００億逆回購利率持平，本周淨投放３２５０億；人行連續第二周淨

投放，３２５０億為５月底來最大

﹡菲律賓電訊營運商Ｇｌｏｂｅ採用華為推出５Ｇ服務；菲律賓開通首個５Ｇ

商用網絡，華為是核心供應商

﹡華為新品發布會表示今年智能手機出貨量已達１億部

﹡世貿組織總干事表示冀Ｇ２０峰會緩解中美貿易衝突

﹡鴻海新董事長劉揚偉稱未有計劃增加中國以外的產能

﹡蘋果等企業敦促美國政府放棄對中國商品加徵關稅

﹡上交所對兩家科創板保薦機構進行現場督導

﹡最高法出台司法文件「撐腰」科創板改革

﹡華興源創參考發行價最高２６﹒８２元人民幣，市值約百億

﹡貝萊德在滬獨資公司完成投顧業務登記備案

﹡阿里巴巴和京東分別拓展數據營銷服務，助商戶開源

﹡工信部表示持續激發市場活力，進一步釋放消費潛力

﹡外匯局表示５月中國外匯市場總計成交逾１７萬億人民幣

﹡北京銀行表示對中信國安未償付債權投資計劃付全部責任

﹡外交部談中美摩托車企合作：企業根據自身利益作選擇



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０８０３﹒７７點

﹡郭台銘冀當選總統，挽救快破產的「中華民國公司」；郭台銘股東會上宣布

淡出鴻海，稱９人小組會做得更好

﹡鴻海半導體業務一把手劉揚偉任董事長，接班郭台銘



《其他消息》﹡公務員事務委員會通過公務員薪酬調整方案，冀財會暑假前通過

﹡吳宏斌獲委任為信保局諮詢委員會主席，任期兩年

﹡金管局表示首季信用卡交易總額按季減少１﹒９％；首季儲值支付工具總交

易額按季跌１﹒３％；滬深港通的北向投資者可用在岸價兌換人民幣

﹡啟德承啟道非工業地下周五起招標，８月９日截標

﹡統計處表示３月份私營機構總就業人數按年升０﹒２％

﹡本港５月整體通脹率回落至２﹒８％，符預期

﹡深股通額度全日用逾４０億元，外資五日累流入近二百億；滬股通額度全日

用４３﹒２億元，陸股通淨流入逾７３億

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４１％，結束兩周連跌

﹡海航入稟向香港航空索償５０００萬美元

﹡本港首季經常帳盈餘按年增至３６６億元



《移交逃犯》﹡政府總部今日暫停開放

﹡立法會交通事務委員會會議取消；立法會財委會會議今日取消；立法會福利

事務委員會明日會議改期

﹡立法會公布下午所有會議取消，２時起暫停公眾服務

﹡大部分示威者已到達警總，黃之鋒促盧偉聰面對群眾

﹡民建聯回應蔣麗芸言論：蔣已表明重推修例屬個人意見

﹡蔣麗芸稱政府加強宣傳後可考慮重推修例

﹡示威者佔據添美道及夏愨道雙線

﹡示威者圍警總，多名泛民議員在場籲示威者保護好自己

﹡立法會示威區有近千人集會，不滿政府沒有回應訴求

﹡有示威者佔稅務大樓大堂，並堵塞對開告士打道行車線

﹡信銀國際暫停中信大廈及力寶中心分行服務

﹡鄭若驊為修例引起社會矛盾在網誌致歉

﹡警方派出談判專家，籲堵塞夏愨道及警總的示威者離開

﹡楊岳橋倡以域外法權處理陳同佳案，保安局表示不建議

﹡入境處指示威者無影響服務，籲市民和平理性表達意見

﹡中槍示威者現身解說：探頭出傘外即遭擊中臉部而暈倒

﹡警方指灣仔警署有２８個９９９求助未能即時處理

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