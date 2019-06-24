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24/06/2019 17:41

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７﹒８４億，買建行神華潤地沽中銀吉利

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股周一表現反覆，開市先失五十天線（約２８４４８），低
開７３點報２８４００點，其後最多再走低１１５點，惟在本地地產股及內房股有資金追入下，
港股反覆上漲，最多升１６０點見２８６３４，一度收復五十天線及百天線（約２８５３６），
最終恆指收報２８５１３點，升３９點或０﹒１４％，重上五十天線。主板成交６９７﹒８２億
，較上個交易日少４１﹒１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒８４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、中國神華（０１０８８）及華潤置地（０１１０９）；淨賣出最多的依次是中
銀香港（０２３８８）和吉利汽車（００１７５）。主板成交６９７﹒８２億元，較上周五
（２１日）減少４１﹒１％，其中港股通成交８１﹒４４億元，佔總成交１１﹒６７％。

＊北水追建行神華＊

　　中銀香港全面取消個人綜合及一般戶口收費，準備與虛擬銀行競爭，仍有約１﹒２８億北水
沽出中銀，股價下跌０﹒３３％，而建行則獲２﹒６４億北水淨買入，並有約１﹒３３億北水買
入神華。另外，大灣區推出人才政策，帶動北水流入內房股，潤地獲７２５５萬北水買入。至於
吉利周一則遭１﹒２４億北水沽出，股價升０﹒４６％。（ｂｎ）

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