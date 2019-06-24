騰訊（００７００）大股東、南非傳媒巨企Ｎａｓｐｅｒｓ宣布，分拆子公司Ｐｒｏｓｕｓ
（前稱ＮｅｗＣｏ）在荷蘭上市計劃，將延遲至９月進行，因為跟分拆相關的決議方案，未能如
期本月完成。
Ｎａｓｐｅｒｓ在通告表示，由於股東投票事宜出現行政失誤，令相關決議案未能如期進行
。《香港經濟日報》
24/06/2019 08:23
騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ分拆子公司計劃延至９月
騰訊（００７００）大股東、南非傳媒巨企Ｎａｓｐｅｒｓ宣布，分拆子公司Ｐｒｏｓｕｓ
（前稱ＮｅｗＣｏ）在荷蘭上市計劃，將延遲至９月進行，因為跟分拆相關的決議方案，未能如
期本月完成。
Ｎａｓｐｅｒｓ在通告表示，由於股東投票事宜出現行政失誤，令相關決議案未能如期進行
。《香港經濟日報》
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