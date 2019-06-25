《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７２７．５４ 升 ８．４１點╱０．０３％
標普５００ ２９４５．３５ 跌 ５．１１點╱０．１７％
納斯達克 ８００５．７０ 跌 ２６．０１點╱０．３２％
倫敦富時１００ ７４１６．６９ 升 ９．１９點╱０．１２％
法蘭克福ＤＡＸ １２２７４．５７ 跌 ６５．３５點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２１．７１ 跌 ６．６２點╱０．１２％
﹡香港時間７：５０ａｍ美元兌日圓１０７．３４，歐元兌美元１．１４０１
25/06/2019 07:51
《日出而作》美國對伊朗實施新制裁，美股偏跌，金價升至近六年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７２７．５４ 升 ８．４１點╱０．０３％
標普５００ ２９４５．３５ 跌 ５．１１點╱０．１７％
納斯達克 ８００５．７０ 跌 ２６．０１點╱０．３２％
倫敦富時１００ ７４１６．６９ 升 ９．１９點╱０．１２％
法蘭克福ＤＡＸ １２２７４．５７ 跌 ６５．３５點╱０．５３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２１．７１ 跌 ６．６２點╱０．１２％
﹡香港時間７：５０ａｍ美元兌日圓１０７．３４，歐元兌美元１．１４０１
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