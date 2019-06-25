《中資異動》波司登（３９９８）否認所有指控，今復牌現揚近８％

《經濟通通訊社２５日專訊》波司登（０３９９８）復牌，現報１﹒８６元，升

７﹒５１％，盤中高見１﹒９５元，暫成交達５７４１萬股，涉資１﹒０９億元。該股昨日

（２４日）遭沽空機構ＢＯＮＩＴＡＳ（博力達思）狙擊並於開市途中突然宣布停牌，股份停牌

前插２４﹒７８％，報１﹒７３元。

該股最新發公告，否認沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ昨日對其作出的所有指控，認為該報告具誤

導性、偏見性、選擇性、不準確及不完整之陳述以及毫無根據之指控及不負責任之猜測。

第一，針對Ｂｏｎｉｔａｓ指控公司嚴重誇大企業純利，涉嫌多報１７４％。波司登回應指

，兩者之報告採用之會計準則及報告採用之報告期不同；以及該報告涵蓋之附屬公司數量遠低於

實際數量，而該等附屬公司與集團其他附屬公司之集團內部交易屬真正交易，於集團層面的合併

時予以抵銷，不會扭曲或誇大其整體財務狀況。

第二，Ｂｏｎｉｔａｓ指控集團主席高德康利用三項主要之虛假交易，將波司登之現金及股

票轉移杰西、邦寶及天津女裝。波司登就此回應，收購事項之代價乃經參考各種因素後釐定，而

非僅參考此等目標公司之淨資產價值；已聘請專業核數師等進行估值，公司並無就上述三項收購

事項違反任何適用之上市規則或法律規定。

第三，有指波司登之附屬公司山東冰飛向高德康出售山東物業，但其後高德康之欠款消失。

波司登回應指，山東冰飛分別於２０１７年３月及５月收到所得款項５百萬人民幣及４９００萬

元人民幣，所有付款均可提供文件支持。

第四，有指波司登對發行在外股份６５％以上之內幕人士支付巨額紅利，該公司回應指，在

聯交所上市以來，公司幾乎每年按比例向股東派發現金股息。

現時，恆生指數報２８４２２，跌９０點或跌０﹒３２％，主板成交４２﹒８１億元。國企

指數報１０８９４，跌０﹒５４％或跌５８點。

上證綜合指數報２９９９，跌８點或跌０﹒３０％，暫成交１３５﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

裕元集團（００５５１） ２１﹒５５元 升 ０﹒２３％

特步國際（０１３６８） ４﹒５８元 升 ３﹒６２％

普拉達 （０１９１３） ２４﹒８０元 跌 １﹒００％

新秀麗 （０１９１０） １６﹒９０元 升 ０﹒３６％

安踏體育（０２０２０） ５７﹒５０元 升 ５﹒８０％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒９０元 跌 ０﹒７６％

李寧 （０２３３１） １７﹒９４元 升１７﹒４１％

迅銷 （０６２８８） ４７﹒８５元 跌 ０﹒４２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

