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即市新聞

25/06/2019 09:35

《中資異動》波司登（３９９８）否認所有指控，今復牌現揚近８％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》波司登（０３９９８）復牌，現報１﹒８６元，升
７﹒５１％，盤中高見１﹒９５元，暫成交達５７４１萬股，涉資１﹒０９億元。該股昨日
（２４日）遭沽空機構ＢＯＮＩＴＡＳ（博力達思）狙擊並於開市途中突然宣布停牌，股份停牌
前插２４﹒７８％，報１﹒７３元。
　　該股最新發公告，否認沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ昨日對其作出的所有指控，認為該報告具誤
導性、偏見性、選擇性、不準確及不完整之陳述以及毫無根據之指控及不負責任之猜測。
　　第一，針對Ｂｏｎｉｔａｓ指控公司嚴重誇大企業純利，涉嫌多報１７４％。波司登回應指
，兩者之報告採用之會計準則及報告採用之報告期不同；以及該報告涵蓋之附屬公司數量遠低於
實際數量，而該等附屬公司與集團其他附屬公司之集團內部交易屬真正交易，於集團層面的合併
時予以抵銷，不會扭曲或誇大其整體財務狀況。
　　第二，Ｂｏｎｉｔａｓ指控集團主席高德康利用三項主要之虛假交易，將波司登之現金及股
票轉移杰西、邦寶及天津女裝。波司登就此回應，收購事項之代價乃經參考各種因素後釐定，而
非僅參考此等目標公司之淨資產價值；已聘請專業核數師等進行估值，公司並無就上述三項收購
事項違反任何適用之上市規則或法律規定。
　　第三，有指波司登之附屬公司山東冰飛向高德康出售山東物業，但其後高德康之欠款消失。
波司登回應指，山東冰飛分別於２０１７年３月及５月收到所得款項５百萬人民幣及４９００萬
元人民幣，所有付款均可提供文件支持。
　　第四，有指波司登對發行在外股份６５％以上之內幕人士支付巨額紅利，該公司回應指，在
聯交所上市以來，公司幾乎每年按比例向股東派發現金股息。
　　現時，恆生指數報２８４２２，跌９０點或跌０﹒３２％，主板成交４２﹒８１億元。國企
指數報１０８９４，跌０﹒５４％或跌５８點。
　　上證綜合指數報２９９９，跌８點或跌０﹒３０％，暫成交１３５﹒０２億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　　２１﹒５５元　　　升　０﹒２３％
　　特步國際（０１３６８）　　　　４﹒５８元　　　升　３﹒６２％
　　普拉達　（０１９１３）　　　２４﹒８０元　　　跌　１﹒００％
　　新秀麗　（０１９１０）　　　１６﹒９０元　　　升　０﹒３６％
　　安踏體育（０２０２０）　　　５７﹒５０元　　　升　５﹒８０％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０４﹒９０元　　　跌　０﹒７６％
　　李寧　　（０２３３１）　　　１７﹒９４元　　　升１７﹒４１％
　　迅銷　　（０６２８８）　　　４７﹒８５元　　　跌　０﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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