《中資異動》波司登（３９９８）否認所有指控，今復牌現揚近８％

《經濟通通訊社２５日專訊》波司登（０３９９８）復牌，現報１﹒８６元，升
７﹒５１％，盤中高見１﹒９５元，暫成交達５７４１萬股，涉資１﹒０９億元。該股昨日
（２４日）遭沽空機構ＢＯＮＩＴＡＳ（博力達思）狙擊並於開市途中突然宣布停牌，股份停牌
前插２４﹒７８％，報１﹒７３元。
該股最新發公告，否認沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ昨日對其作出的所有指控，認為該報告具誤
導性、偏見性、選擇性、不準確及不完整之陳述以及毫無根據之指控及不負責任之猜測。
第一，針對Ｂｏｎｉｔａｓ指控公司嚴重誇大企業純利，涉嫌多報１７４％。波司登回應指
，兩者之報告採用之會計準則及報告採用之報告期不同；以及該報告涵蓋之附屬公司數量遠低於
實際數量，而該等附屬公司與集團其他附屬公司之集團內部交易屬真正交易，於集團層面的合併
時予以抵銷，不會扭曲或誇大其整體財務狀況。
第二，Ｂｏｎｉｔａｓ指控集團主席高德康利用三項主要之虛假交易，將波司登之現金及股
票轉移杰西、邦寶及天津女裝。波司登就此回應，收購事項之代價乃經參考各種因素後釐定，而
非僅參考此等目標公司之淨資產價值；已聘請專業核數師等進行估值，公司並無就上述三項收購
事項違反任何適用之上市規則或法律規定。
第三，有指波司登之附屬公司山東冰飛向高德康出售山東物業，但其後高德康之欠款消失。
波司登回應指，山東冰飛分別於２０１７年３月及５月收到所得款項５百萬人民幣及４９００萬
元人民幣，所有付款均可提供文件支持。
第四，有指波司登對發行在外股份６５％以上之內幕人士支付巨額紅利，該公司回應指，在
聯交所上市以來，公司幾乎每年按比例向股東派發現金股息。
現時，恆生指數報２８４２２，跌９０點或跌０﹒３２％，主板成交４２﹒８１億元。國企
指數報１０８９４，跌０﹒５４％或跌５８點。
上證綜合指數報２９９９，跌８點或跌０﹒３０％，暫成交１３５﹒０２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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裕元集團（００５５１） ２１﹒５５元 升 ０﹒２３％
特步國際（０１３６８） ４﹒５８元 升 ３﹒６２％
普拉達 （０１９１３） ２４﹒８０元 跌 １﹒００％
新秀麗 （０１９１０） １６﹒９０元 升 ０﹒３６％
安踏體育（０２０２０） ５７﹒５０元 升 ５﹒８０％
申洲國際（０２３１３） １０４﹒９０元 跌 ０﹒７６％
李寧 （０２３３１） １７﹒９４元 升１７﹒４１％
迅銷 （０６２８８） ４７﹒８５元 跌 ０﹒４２％
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（ｓｃ）