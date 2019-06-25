《小傳日記》內銀內險拖後腿，好友騰雞急散水！

《小傳日記》Ｇ２０國峰會前夕，本身「孖屐」都風平浪靜，大家繼續觀望，所以恆指今朝

高開唔夠百點後跌幅一度擴大，主要由於神州錢莊出事，自認同招行（０３９６８）有關係嘅私

募基金突然著草，嚇到成個板塊急急插水，拖累今日中港魚缸表現，連帶神州保險佬都急急腳跪

低，因為唔少大佬都渣住神州錢莊嘅貨，所以大家都要一齊出貨。

內銀內險全線跳水，搞到恆指喺下畫一度最多蒸發４４６點，低見２８０６６點，試完條二

萬八後跌幅略為收窄，最終埋單報２８１８５點，跌３２７點或逾１巴仙，但係都失守咗條五十

天線（２８４０８點）。主板成交額近８２４億銀，按日升一成八。

國貨佬指數收報１０７４２點，跌２１０點或近２巴仙。

Ａ場連升六日後都要回吐，上証收報２９８２點，跌２６點或近１巴仙，失守三千點關口；

深証指數收報９１１８點，跌９４點或逾１巴仙。兩市合共成交５１３３億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）今日微跌不足半巴仙，報６４﹒１銀。生發發

（００３８８）今日隨市急挫近２巴仙，報２７２﹒銀。ＱＱ（００７００）明顯被人掟貨，收

跌近２巴仙，報３４９﹒４銀。中移動（００９４１）回近半巴仙，報７０﹒２銀。ＡＩＡ

（０１２９９）微挫逾半巴仙，報８２﹒４銀。另外，九置（０１９９７）逆市升逾１巴仙，報

５６﹒３５銀，為今日最好藍戰士。



＊基金又走佬錢莊無路訴，內險受拖累股價跌落去＊



神州錢莊今日真係慘慘豬，今日突然爆出多單負面新聞，其中就話自稱同招行

（０３９６８）有關嘅私募基金突然被爆出走佬，收市前都未見招行回應；之後又話有幾間神州

錢莊涉嫌違反花旗國北韓制裁令，被當地官方調查。哇，大象當年都罰到好甘，嚇到唔少缸友個

心離一離啊！招行今日曾經急瀉一成，收市跌近８巴仙，報３８﹒５銀。其他街坊都唔好過，交

行（０３３２８）跌近４巴仙，收報５﹒９５銀，為今日最差藍戰士；建行（００９３９）同工

行（０１３９８）都跌逾１巴仙，前者報６﹒５１銀，後者報５﹒６１銀。中行（０３９８８）

跣低逾１巴仙，報３﹒２３銀。

內險佬今日都無妄之災被拖累，其實都唔關佢地事，但奈何唔少險企都渣住一定程度嘅內銀

，所以都被缸友一齊掟貨。平保（０２３１８）跌逾１巴仙，報９２﹒６５銀。國壽

（０２６２８）潛逾１巴仙，報１９﹒０８銀。太保（０２６０１）跪低逾１巴仙，報３０﹒９

銀。財險（０２３２８）插水逾１巴仙，報８﹒４５銀。人保（０１３３９）回吐近１巴仙，報

３﹒０７銀。



＊磚頭佬無神好友感頭痕，券商佬受壓好友遭封殺＊



有神州媒體計過條數，截至５月底，多個神州磚頭大佬銷售額突破千億銀人仔，但廣西南寧

官方又約班磚頭佬吹水，話要整頓樓市亂象，今日神州磚頭佬都要仆低，碧桂園（０２００７）

走低１巴仙，報１１﹒８２銀。融創（０１９１８）跟仆低１巴仙，報３８﹒５銀。萬科

（０２２０２）同埋四條三恆大（０３３３３）分別唔見近２巴仙，前者報２８﹒７５銀，後者

報２１﹒８銀。雅居樂（０３３８３）跟跌２巴仙，報１０﹒２４銀。

神州Ａ場今日回吐，上証失守三千點，錢莊齊齊插水，券商佬亦都要無得留低，國泰君安（

０２６１１）同中信証券（０６０３０）蒸發２巴仙，分別報１３﹒７銀同埋１５﹒５６銀。招

商證券（０６０９９）仆低１巴仙，報９﹒５５銀。海通證券（０６８３７）跟跌２巴仙，報８

﹒５２銀。華泰六八八六（０６８８６）唔見咗近３巴仙，報１３﹒３２銀。



＊金價連日彈金股好好賺，舜宇無人爭自己要執生＊



今日金股逆市全線喺咁升，皆因瑞銀日前就話會上調三個月黃金嘅「他屐」，加上美金腳軟

，侵侵（特朗普）宣布對伊朗實施新制裁，提振咗黃金避險買盤，令到金價喺咁升唔停！有好消

息缸友們梗喺興奮，即使嗰市唔太靚，都要插隻腳落去，當中山東黃金（０１７８７）埋單就沖

上約６巴仙，報２２﹒５銀。神州黃金國際（０２０９９）起飛６巴仙，報１０﹒１６銀。招金

（０１８１８）嘅走勢相當唔錯，連續四日累漲逾１３巴仙，報８﹒８８銀。ＳＰＤＲ

（０２８４０）就彈起約２巴仙，報１０５５銀。恆興黃金（０２３０３）彈高近６巴仙，報６

﹒２５銀。

手機設備股全線跟住個「孖屐」跌，隻隻表現都太理想，雖然舜宇（０２３８２）再度畀摩

通掃貨，但缸友都喺食吓花生表現好冷淡，搞到舜宇埋單仍然仆低近３巴仙，報７６﹒５銀。瑞

聲（０２０１８）一樣仆落約２％，報４２﹒７元。比亞迪電子（００２８５）縮水近４巴仙，

報１０﹒７２銀。丘鈦科技（０１４７８）同鴻騰精密（０６０８８）都縮水近３巴仙，前者報

５﹒７５銀，後者報３﹒０６銀。請請！



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