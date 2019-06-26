《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５４８．２２ 跌 １７９．３２點╱０．６７％
標普５００ ２９１７．３８ 跌 ２７．９７點╱０．９５％
納斯達克 ７８８４．７２ 跌 １２０．９８點╱１．５１％
倫敦富時１００ ７４２２．４３ 升 ５．７４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２８．４４ 跌 ４６．１３點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１４．５７ 跌 ７．１４點╱０．１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．２０，歐元兌美元１．１３６７
26/06/2019 07:46
《日出而作》減息憧憬下降，道指跌１７９點，金價自六年高回落
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５４８．２２ 跌 １７９．３２點╱０．６７％
標普５００ ２９１７．３８ 跌 ２７．９７點╱０．９５％
納斯達克 ７８８４．７２ 跌 １２０．９８點╱１．５１％
倫敦富時１００ ７４２２．４３ 升 ５．７４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２８．４４ 跌 ４６．１３點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１４．５７ 跌 ７．１４點╱０．１３％
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