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26/06/2019 07:46

《日出而作》減息憧憬下降，道指跌１７９點，金價自六年高回落

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６５４８．２２　跌　１７９．３２點╱０．６７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９１７．３８　跌　　２７．９７點╱０．９５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８８４．７２　跌　１２０．９８點╱１．５１％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４２２．４３　升　　　５．７４點╱０．０８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２２８．４４　跌　　４６．１３點╱０．３８％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５１４．５７　跌　　　７．１４點╱０．１３％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．２０，歐元兌美元１．１３６７

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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