《異動股》１４家經紀帳戶涉操控中國智能股份，後者挫逾２４％

《經濟通通訊社２６日專訊》中國智能集團（００３９５）現價跌２４﹒４４％，報

０﹒２３８元；成交約５８６５萬股，涉資１０６８萬元。

現時，恆生指數報２８０９０，跌９５點或跌０﹒３４％，主板成交５４﹒７８億元。國企

指數報１０７１４，跌０﹒２６％或跌２７點。

上證綜合指數報２９６９，跌１２點或跌０﹒４３％，成交２３１﹒９４億元人民幣。

本湘證監會上日公布，向１４家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理在其客戶帳戶

內持有的若干資產。該等帳戶與去年１０月至今年３月期間中國智能集團股份的涉嫌市場操控活

動有關。

該等經紀行為：長江證券經紀（香港）、中州國際證券、中國銀河國際證券（香港）、富昌

證券、廣發證券（香港）經紀、國信證券（香港）經紀、國泰君安證券（香港）、國元証券經紀

（香港）、橫華國際証券、盈透證券香港、凱基證券亞洲、越秀証券、雲鋒證券及中泰國際證券

。

該等經紀行並非證監會今次進行調查的對象，而它們已就有關調查作出配合。限制通知書並

不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。

中州證券（０１３７５）現價１﹒７６元，跌０﹒５７％；中國銀河（０６８８１）報

４﹒４４元跌０﹒２３％；廣發証券（０１７７６）造９﹒１８元升０﹒８８％；國泰君安國際

（０１７８８）報１﹒３０元，無升跌。



表列部分跌幅較大股份：



股份（編號） 現價 變幅

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中國智能集團（００３９５） ０﹒２３８元 跌２４﹒４４４％

鼎石資本 （００８０４） ０﹒０８７元 跌１７﹒１４３％

德寶集團控股（０８４３６） １﹒７８０元 跌１６﹒０３８％

ＨＭＶ數碼 （０８５６８） ０﹒１２７元 跌１５﹒３３３％

華星控股 （０８２３７） ０﹒１０５元 跌１０﹒２５６％

中國卓銀 （０８０３９） ５﹒０００元 跌１０﹒７１４％

錦興國際控股（０２３０７） ０﹒６１０元 跌１０﹒２９４％

中國資源交通（００２６９） ０﹒０３８元 跌 ９﹒５２４％

奧瑪仕國際 （００９５９） ０﹒０８１元 跌 ８﹒９８９％

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（ｅｃ）

