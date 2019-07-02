【貿戰緩和】鄧聲興﹕華為事件降溫，舜宇、鐵塔仍有一成上升空間

《經濟通通訊社記者余嘉欣２日報道》中美貿易關稅戰暫時停火，加上華府允許美國企業向

華為供應零件，令早前捲入風波中心的手機設備股及萬洲（００２８８）亦連帶急升。銳升證券

聯合創辦人及首席執行官鄧聲興對《經濟通通訊社》表示，手機設備股短期仍有約一成多的上升

空間，當中比較看好舜宇光學（０２３８２）以及受惠內地推動５Ｇ的鐵塔（００７８８）。

鄧聲興指出，華為事件略為降溫，有助緩和對舜宇的前景憂慮，加上除了華為外，其他手機

品牌亦有更新手機零部件的需求，預計其手機鏡頭出貨量在下半年有改善跡象；而內地發展５Ｇ

手機服務的進度亦是另一利好因素，此外，鐵塔亦將受惠國策推動５Ｇ，未來前景正面。他建議

以上兩隻個股均可現價買入，以及待其股價上升約一成先行部分獲利。



＊瑞聲科技受累蘋果公司業務下滑＊



至於其他科技相關股份，例如另一手機設備股瑞聲科技（０２０１８），他就不太看好，原

因是受蘋果公司業務下滑拖累的風險較大。早前晶片股如中芯（００９８１）因貿易戰消息而熱

炒，鄧聲興指出，晶片股受國策支持，但中芯的業績下滑，增長前景一般。另外，聯想集團

（００９９２）因為產品受制全球個人電腦增長放緩，他亦不建議買入。

總體而言，他預期新一輪貿易談判進展亦艱巨，協議非一時三刻可以出台，加上以上手機設

備股及科技股波動較大，建議作短線部署較為合宜。

另外，萬洲亦因中國停止向美國購買豬肉而受牽連，每當有貿易戰利好消息傳出即有資金追

捧。不過，鄧聲興對萬洲投資前景較為保守，因為該公司上下遊業務較為複雜，加上中國豬瘟疫

情漸趨穩定，豬價升幅料稍為回落，加上早前已經有明顯反彈，故後市再升的機會有限。

