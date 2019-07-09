《匯市縱橫－蕭啟洪》合則雙贏，鬥則雙輸

《匯市縱橫》周末筆者跟朋友聚餐，席上點了筆者喜愛的牛肉他他（Ｂｅｅｆ

Ｔａｒｔａｒ）做得十分出色，令我們大快朵頤。忽然，被問到：究竟牛肉他他源自何處？一眾

朋友七嘴八舌的在討論，有的說法國，有的說意大利，有的說希臘，莫衷一是。最後得知源自中

國，是蒙古在西征的時候帶到歐洲的，再經過數百年的優化、改良才形成今天我們吃的模式。當

然隨著時代的進步及演進，將來可能再出現更好吃的演變款式的。



＊中國美食傳到西方被發揚光大＊



牛肉他他，又稱韃靼牛肉、野人牛肉，是新鮮的牛肉、馬肉用刀剁碎而成的一道菜式。原來

名字他他（韃靼）來自韃靼利亞（拉丁語：Ｔａｒｔａｒｉａ）是中世紀至２０世紀初歐洲人對

於中亞的裏海至東北亞韃靼海峽一帶的稱呼，尤指蒙古帝國沒落後泛突厥人和蒙古人等遊牧民族

散居的區域。據說蒙古軍隊行軍時把牛肉或馬肉剁碎後收存在馬鞍下，經過長途跋涉後肉質會變

得更加綿更加好吃，還說馬汗有防腐作用云云。是耶非耶就由各位有興趣之士深入研究加以證明

了。但有一點是不爭的事實，就是一個中國美食傳到西方國家後被發揚光大的例證，亦引證了合

則雙贏、鬥則雙輸的道理。



＊美國今年減息兩次機會率急降＊



也許侵侵６月初吃了牛肉他他後頓悟了其中道理，月中拋出了善意，並在月底的Ｇ２０峰會

上答應跟中國重啟貿易談判，同時不再對中國出口產品加徵新的關稅，並宣布要放鬆美國企業向

華為出售產品的限制。結果除了股票市場牛氣衝天外（美股進一步向歷史新高的２７０００點推

進），還成為歷史上第一位踏足北韓的美國總統。那善意是來自牛肉他他還是腳踏北韓就不得而

知了。

根據最新的民調，侵侵民望落後民主黨的拜登從１０個百分點收窄至８﹒９個百分點。但是

對侵侵的誠意及多變的前科有所警惕，市場仍然小心奕奕。另一邊廂，侵侵乘勝追擊，加大對美

聯儲減息的壓力，可惜剛跑出來的美國就業數據不聽話，６月份非農新增職位達到２２﹒４萬個

，平均時薪增長仍在３﹒１％的高位，令市場對減息的預期大幅降溫，至少７月會議減息的機會

仍高唱入雲，但減兩次息的機會從之前的２６﹒５％急降下跌至３﹒５％了。鮑威爾或可暫鬆一

口氣，但能否保住美聯儲的金漆招牌，還看美國經濟表現及侵侵的獅吼功了。



＊中美貿易磨擦下半年相信緩和＊



展望下半年，侵侵食髓知味，明白市場對中、美貿易戰的緩解是歡迎的，並可以令其剩下不

多的功績（股票市匯表現及北韓問題的緩解）貼金，相信踏上連任征途的他，將不會大幅調整兩

個策略。中、美下半年的磨擦相信將能暫時緩和，能否造到合則雙贏、鬥則雙輸，還看侵侵民望

了！



＊本周策略＊



黃金：上周建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。



澳元：本周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元，目標０﹒７０８０，止蝕０﹒６８２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

