《行內行外－梁崇讓》民生民心，何去何從？

《行內行外》雖然中美雙方同意為貿易關稅問題繼續展開談判，但市場對香港整體經濟仍不

太樂觀，加上近日社會出現民生動盪，民眾撕裂情況和街頭鬥爭越演越烈，除了港島金鐘、灣仔

，更蔓延至７﹒６屯門、７﹒７西九高鐵站及油尖旺，示威者更揚言要遍地開花，下個目標是沙

田、上水等地區。遊行當日廣東道和旺角有店舖被逼停止營業，高鐵交通近於癱瘓，雖然特區政

府仍在尋求解決方案，但受社會不穩定的影響，傳聞已有資金開始漸漸撤離香港。從近日股市的

走勢和市場每日的成交額顯示，大部分投資者都採取觀望的心態，如這種暴力式街頭抗爭繼續發

展下去，相信不僅是金融業，連旅遊和零售業將必受到重創，最後門市商舖也會成為重災區，香

港的經濟極可能出現大滑坡，至於損害代價有多大？那要看事態如何發展，可惜還未見到事態有

收斂的跡象，故現時根本無法估量！



＊環球金融市場仍會有較大波動＊



自２００８年發生環球金融海嘯，近幾年本港金融業已無法重現盈利高速增長的境況，並且

已踏入經營模式轉型的年代，這對本土的中小型證券及期貨公司和靠佣金收入的傳統從業員來說

，可算是步入了冰河時期，業界除了要面對不合理的零佣金競爭外，還要面對內外重重嚴苛的新

法例監管。美國自９１１後，年復年總以打擊恐怖分子和洗黑錢為由，不斷收緊金融業的運作，

令營運成本不斷提高，金融海嘯後，美國為增加國家收入，實行國民全球徵稅，香港業界為了遵

守此項國際法規，不但增加了運作成本，其操作程序亦頗為繁雜易錯。



自特朗普就任美國總統後，其言行更趨向保護主義，並以美國優先為國策，相繼向多個國家

推行徵收貿易關稅，更與中國爆發貿易戰。雖然現時中美貿戰局勢爭拗稍為緩和，雙方恢復貿易

談判，但有分析家認為：中美的糾紛表面上是出自貿易不平衡引起，但箇中因由實是全球經濟和

科技霸主之爭，故料日後環球金融市場仍然繼續會有較大幅度的波動。



＊成本增中小企難維持上市地位＊



回說香港證券業界，「零佣金」的惡性競爭和互聯網發展，改變了１號牌參與者的行業經營

模式，加上有關當局從沒停止嚴苛監管，近日又推出參與者抵押證券新指引，相信市場參與者的

業務將再次受到衝擊，在現時的現實環境下，中小企申請牌照經營已來得不易，理想營運更倍感

艱難。近年有關當局雖推出多項指引，以打擊賣殼和大股東抵押股份的活動，但年初至今仍有超

過１６間上市公司股權易手的個案，大部分都是以大折讓出售股權。從數字上看，平均一個月便

有兩間公司易手，俗語有云：「有頭髮誰想做瘌痢！」可見企業雖然上了市，但要維持上市公司

的資格也不容易。



企業上市最大的目的是可打響公司知名度，希望對拓展業務和融資上都有所裨益，但近年有

關當局對上市公司的監管制度越來越緊，令上市公司維持上市要求的成本也越來越高，除了每年

要繳納交易所的費用外，還要應付財務審計和銀行融資的規例，一旦遇到沽空機構惡意抨擊，令

股價急速下跌，融資額度突然大幅減少，真是防不勝防和損失慘重，但由於香港有關當局沒有法

例去禁止和監管沽空機構發布市場的言論，變相縱容了；另內地政府有打壓行業的措施推出，也

隨時會令上市公司的生意大受打擊，股價下跌甚至出現周轉不靈。現今全球經濟仍處於不穩定狀

態，因此上市公司也是面對種種陰霾，現時的勢頭對中小企業來說，申請上市已是不易，維持上

市地位也添困難。



＊內地對借殼上市要求有所放寬＊



香港不斷收緊收購合併活動，但內地監管部門卻對借殼的要求有所放寬，例如：創業板借殼

不再被禁止、借殼標準中的利潤指標取消、借殼也可以配套融資等完成，並說明借殼上市是正常

的市場交易行為，也明白公司所處行業可能已經過了成長期，或實質控制人已經年老無法接班，

因此管理層的大變動也是正常，認為只要交易時披露真實準確完整，估值合理和對投資者作出風

險提示等操作能滿足了市場的需要，借殼上市有利於提高上市公司質量和中小型投資者的利益，

表明光明正大的借殼上市，更可杜絕暗裏炒殼的動機，同時減少一些違規亂象，內外交易財務造

假高估值等，而相信借殼上市也不會減少企業循正常渠道上市。不知以上這些措施和言論，有否

給香港有關當局來個當頭棒喝呢？



＊工會堅持以守法方式表達意見＊



後記：因涉及仙股事件而成第一位公開道歉的高官馬時亨，早前慨歎香港已成為怨氣之都，

其實回歸後的香港，早已成為遊行之都。在佔中發生之前，大部分遊行都在和平中進行，佔中後

，怨氣激發起動亂，而多年來遊行人士的訴求表達了對有關當局的措施和政策不滿，社會確實累

積了不少怨氣，只是有關當局未能及早察覺而已。至於本土金融業界，一直都是被打壓的一群，

同樣以遊行來表達訴求和不滿，每次遊行都是以和平進行，但至今總是得不到當局合理的回應，

更沒有推出扶持本土業界的政策，令業界怨憤難消。雖然如此，本工會仍會堅持以守法和不影響

市民大眾福祉，不損香港經濟和利益為前提的抗爭方法來表達意見，只是目前社會的狀況，政府

如何造好民生來挽回民心？唯有待當局認真研究了！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

