《陸言堂－陳永陸》特朗普銳意刺激經濟有利大市，中國聯塑可留意

《陸言堂》似乎美國在下半年至少減息一至兩次，因為美國的經濟似乎已失去增長的動力，

聯儲局亦沒有抵抗的餘地。當然，減息是否可以為經濟帶來刺激，這有待觀察，而且如果參考

２００７年的情況，當聯儲局開始減息，美股便在一個月後見頂回落，所以減息不一定是好消息

，重點是投資者是否相信減息可以為經濟帶來新的動力。



幸好的是現在的經濟情況，和２００７年的不一樣，至少美國沒有如次按般潛在的問題，唯

一是美股估值偏高，但如果中美的貿易問題可以解決，那麼經濟將會有新的動力，企業的盈利亦

會有所改善，而且由於大選將近，相信美國總統特朗普亦會努力去刺激經濟，為自己連任爭取籌

碼。



同時，由於港股的表現仍然較美股落後，只要美元不是一枝獨秀，資金應該會繼續流向區內

市場，同時港股亦可望受惠，所以未重上３００００點前，港股的前景亦不用太擔心。



＊中國聯塑估值吸引＊



個別股份可以留意中國聯塑（０２１２８），集團為內地領先的大型建材家居產業集團，主

要產銷塑料管道系統、水暖衛浴產品、裝飾板材等，產品廣泛應用於供水、排水、電力供應及通

訊、燃氣輸送、消防及農業等領域，另外有金融服務和物業租賃及其他相關服務。



聯塑塑料管道銷量是行業中最多，更比行業第二名多約４倍，並於全國擁有２３個生產基地

，另正在興建２個新基地，產品種類超過萬件。另外，聯塑上月與工銀國際訂立協議，為集團全

資附屬領尚環球之家提供可換股貸款總額１億美元，而集團同意擔保領尚環球之家於其項下的責

任。可換股貸款將主要用作領尚環球之家的營運資金及資本開支，以發展及經營中國境外的物業

投資、物流及倉庫諮詢、電子商務、投資及融資業務以及其他有關業務。與此同時，在今年

４月，聯塑收購廣東啟橙信息技術控股權，總投資成本７７６０萬元（人民幣．下同），其主要

為內地有意從事跨境銷售的製造商提供一站式電商及信息技術處理解決方案。自領尚環球之家獲

工銀提供１億美元換股貸款後，加上近期大股東不斷增持，為股價帶來動力。



截至２０１８年１２月底止年度，聯塑營業額２３７﹒３３億元，按年增１６﹒６％；股東

應佔盈利２４﹒９２億元，按年增８﹒７％，每股盈利０﹒８０元。整體毛利６２﹒２８億元，

按年增１７﹒１％，毛利率２６﹒２％，升０﹒１個百分點，現價預測市盈率只為５﹒３４倍，

息率５﹒４厘，估值十分吸引，可以留意。《獨立股評人 陳永陸》

