《經濟通通訊社１２日專訊》主要在中國提供物業管理服務的和泓服務（０６０９３）今日
首日掛牌，開報１﹒８２元，較招股價１﹒２８元高４２﹒２％，以每手２０００股計，不計手
續費，每手賺１０８０元。
該股昨日暗盤高收１﹒９元，高招股價１﹒２８元４８﹒４％。（ｔｔ）
12/07/2019 09:20
【新股掛牌】和泓服務首掛開報１﹒８２元，高招股價逾四成二
《經濟通通訊社１２日專訊》主要在中國提供物業管理服務的和泓服務（０６０９３）今日
首日掛牌，開報１﹒８２元，較招股價１﹒２８元高４２﹒２％，以每手２０００股計，不計手
續費，每手賺１０８０元。
該股昨日暗盤高收１﹒９元，高招股價１﹒２８元４８﹒４％。（ｔｔ）
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