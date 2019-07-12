【新股掛牌】和泓服務首掛開報１﹒８２元，高招股價逾四成二

《經濟通通訊社１２日專訊》主要在中國提供物業管理服務的和泓服務（０６０９３）今日

首日掛牌，開報１﹒８２元，較招股價１﹒２８元高４２﹒２％，以每手２０００股計，不計手

續費，每手賺１０８０元。

該股昨日暗盤高收１﹒９元，高招股價１﹒２８元４８﹒４％。（ｔｔ）

