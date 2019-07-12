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即市新聞

12/07/2019 18:54

《再戰明天》下周焦點在儲局公布褐皮書，內地公布第二季經濟增長

　　《經濟通通訊社１２日專訊》下周市場焦點將落在美聯儲公布經濟狀況褐皮書、七國集團
（Ｇ７）財長與央行總裁開會，和澳洲央行公布７月貨幣政策會議的記錄。
　　　
＊紐約聯儲總裁威廉姆斯發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（１５日）晚上８：５０ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉
姆斯發表講話。

＊內地公布第二季經濟增長，美公布紐約儲行製造業指數＊

　　下周一，日本股市假期休市。
　　在數據方面，下周一早上１０：００ａｍ，中國公布第二季國內生產總值（經季節調整）季
率，料由１﹒４％升上１﹒５％；年率料由６﹒４％下滑至６﹒２％。國內生產總值（年初至今
）第二季年率料由６﹒４％跌至６﹒３％。內地６月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料維持
於５﹒６％。內地６月工業生產年率料由５％升上５﹒２％；工業生產（年初至今）年率料由
６％跌至５﹒９％。內地６月零售銷售年率料由８﹒６％下滑至８﹒５％；零售銷售（年初至今
）年率料由８﹒１％升上８﹒２％。
　　下周一晚上８：３０ｐｍ，美國公布７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負８﹒６回升
上２。９：００ｐｍ，加拿大公布６月成屋銷售，月率料由１﹒９％回落至１﹒１％。

＊高雅光學開股東特別大會＊

　　在本港，下周一，昇捷控股（０２３４０）和高雅光學（００９０７）開股東特別大會。
（ｈｏ）

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