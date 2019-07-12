《股市一周》港股全周跌３０３點終止五連升，日均成交減逾１５％

《經濟通通訊社１２日專訊》港股本周先跌後回穩，受市場對美國本月減息預期變化的影響

，終止連升五星期的紀錄。

受美國上周五（５日）公布６月非農新增職位２２﹒４萬個遠勝預期影響，市場對減息憧憬

減低，港股周一（８日）隨即大幅低開，連穿百天及十天線，加上Ａ股因外資急撤亦大幅下挫，

拖累恆指最多挫５８０點，最終收跌４４３點報２８３３１點。周二（９日）港股持續疲弱，市

場觀望聯儲局主席鮑威爾本周講話，全日再跌２１５點兼失五十天及廿天線。

當晚中美貿易代表通電話，將繼續就解決貿易問題進行談判，美國當局又為對華為封殺態度

軟化，兩國關係有好轉跡象下。港股周三（１０日）高開１９５點見２８３１１點，重上五十天

及廿天線，惟其後升幅收窄，全日收升８８點報２８２０４，企穩五十天及廿天線。



＊鮑威爾放鴿美股連日破頂，港股低位回升＊



周三當晚鮑威爾將一連兩日出席國會聽證，當時市場對本月減息的態度悲觀，惟他表示，未

因上周五非農就業數據好過市場預期而改變對經濟前景的看法，認為貿易政策和全球經濟疲軟的

擔憂，將打擊美國經濟前景，聯儲局會採取適當行動維持經濟擴張。相關言論令市場重燃本月減

息的憧憬。美股先後破頂，其中標指一度上破三千關。在外圍造好下，港股周四（１１日）高開

１４３點報２８３４７點，並已是全日最低位，其後最多再揚３７８點，全日收升２２７點，惟

十天線得而復失。

隔晚美股再破頂，道指首度收企二萬七關，標指再破三千關，惟美國６月消費者物價指數

（ＣＰＩ）高於預期，令市場懷疑聯儲局會否於月內減息，令港股今日走勢反覆，先低開２９點

，報２８４０１，其多跌過３２點。其後Ａ股向好，本港中資金融股亦受捧，帶動恆指由跌轉升

，最多升過１７２點，惟其後恆指升幅逐步收窄，尾市時段中國公布６月新增人民幣貸款錄

１﹒６６萬億人民幣，低於市場預期的１﹒７萬億人民幣，最終恆指收報２８４７１點，微升

３９點或０﹒１４％，全日成交６２４﹒３８億元。

總結本周，恆指盤中在２８０８０至２８６０３之間波動，波幅５２２點，全周收跌３０３

點或１﹒０５％，終止五連升，穿百天線（約２８６２９）及十天線（約２８５４０）。主板日

均成交６８０﹒４１億元比上周減少１５﹒３４％。國指全周亦跌１０６點或０﹒９８％，收

１０７８８點。



＊減息預期重燃，惟未提振本地地產股及黃金股＊



減息憧憬再現，不過本地地產股表現本周全線收跌，恆地（０００１２）跌１﹒１４％，報

４３﹒５元；新地（０００１６）走低１﹒３２％，報１３４﹒８元；新世界（０００１７）軟

１﹒７４％，報１２﹒４２元；長實（０１１１３）跌１﹒３８％，報６０﹒９５元；九倉置業

（０１９９７）挫３﹒６４％，報５３元；會德豐（０００２０）跌１﹒９４％，報５５﹒７５

元；嘉華（００１７３）軟１﹒７４％，報４﹒５１元；太地（０１９７２）獨升１﹒５８％，

報３２﹒１５元。

黃金相關股亦見回軟，其中招金礦業（０１８１８）本周微跌１﹒３９％，報８﹒５３元，

再次失守十天線（約８﹒６２１元）；紫金礦業（０２８９９）軟１﹒９１％，報３﹒０８元，

亦跌穿十天線（約３﹒１２９元）及廿天線（約３﹒１元）；山東黃金（０１７８７）累挫

４﹒３９％，報１４﹒８元；ＳＰＤＲ金（０２８４０）微升０﹒１９％，報１０４２元。

濠賭股本周瑞信唱好指現時是收集賭股的最佳時機，後獲美銀美林上調賭業股盈測，其中金

沙（０１９２８）為本周表現最佳藍籌，全周漲４﹒２６％，報４０﹒４元；銀娛

（０００２７）微漲０﹒４５％，報５５﹒９元；新濠國際（００２００）升３﹒００％，報

１９﹒９４元。永利澳門（０１１２８）計劃斥資約１５６億元用於永利皇宮的首階段擴建，該

股本周累漲０﹒１１％，報１８﹒６４元；美高梅中國（０２２８２）累挫３﹒１５％，報

１３﹒５４元。



＊醫藥股個別發展，吉利盈警股價下挫本周最差藍籌＊



醫藥股本周個別發展，國藥（０１０９９）本周累漲５﹒５３％，報２８﹒６５元，重上

５０天線（２８﹒０９５元），為表現最好國指股；石藥（０１０９３）最新獲建銀國際恢復跟

蹤，並給予跑贏大市評級，目標價為１４﹒１元，惟該股本周累跌２﹒１８％，報１２﹒５８元

；中生製藥（０１１７７）獲瑞信維持「中性」評級，本周累跌３﹒１８％，報８﹒５２元。

車股這周表現弱勢，由於中國汽車工業協會早前公布，６月份全國汽車銷量２０５﹒６萬輛

，按年下降９﹒６％，整體處於低位運行，亦低於該機構年初的預期。廣汽集團（０２２３８）

挫６﹒５３％，報７﹒８７元。吉利（００１７５）發盈警預期上半年盈利下跌四成，該股累挫

８﹒５２％，報１１﹒６元，為一周表現最差藍籌。



＊安踏被狙擊本周最差國指股，物管股發盈喜表現強勢＊



體品股中安踏體育（０２０２０）本周被沽空機構渾水先後三次出報告指控，指其與下分銷

商關係密切，目的是製造有利其公司的財政報告，雖然安踏一而再，再而三否認，但其股價仍一

度插水至４８元。不過安踏上日（１１日）收市後公布，今年第二季度安踏品牌產品的零售金額

按年錄得１０％至２０％的增長，及後獲大和唱好，安踏今終稍為反彈，但仍失守１０天線

（５３﹒１３５元）、５０天線（５１﹒７６９元）及２０天線（５２﹒６５５元），本周累挫

６﹒９６％，報５１﹒４５元；李寧（０２３３１）升４﹒０２％，報１９﹒１４元。

多隻物管股本周發盈喜，當中如永升生活服務（０１９９５）預期中期純利將較去年同期純

利４１２０萬元人民幣增加超過９０％，本周累飆３２﹒７３％，報４﹒３８元；雅生活

（０３３１９）預期截至今年６月底止六個月純利較去年同期皆錄得超過５０％的增長，本周累

升１１﹒０１％，報１６﹒３４元；新城悅（０１７５５）連日獲董事及管理層成員增持

１６﹒１萬股，本周彈４１﹒１４％，報７﹒１７元；碧桂園服務（０６０９８）最多３﹒７５

億元人民幣，購港聯不動產服務，本周亦揚９﹒７３％，報１９﹒６２元；佳兆業物業

（０２１６８）飆９﹒８５％，報１５﹒６２元；彩生活（０１７７８）升４﹒８６％，報

５﹒８３元；中海物業（０２６６９）揚２﹒１６％，報４﹒２５元。（ｓｃ、ｊｔ）

