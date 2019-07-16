【新股上市】消息指招商蛇口擬在港房託ＩＰＯ，集資６２﹒５億元

《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述市場消息人士指出，招商蛇口（深：００１９７９）

擬在港進行房產信託ＩＰＯ，集資８億美元（約６２﹒５億港元），目標是在今年掛牌，這將是

５年來首家在港上市的房託。

據報，招商蛇口主要從事園區開發、社區開發及郵輪產業建設，目前在全國約６０個城市有

物業發展項目。（ｅｃ）

