《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述市場消息人士指出，招商蛇口（深：００１９７９）
擬在港進行房產信託ＩＰＯ，集資８億美元（約６２﹒５億港元），目標是在今年掛牌，這將是
５年來首家在港上市的房託。
據報，招商蛇口主要從事園區開發、社區開發及郵輪產業建設，目前在全國約６０個城市有
物業發展項目。（ｅｃ）
16/07/2019 16:06
【新股上市】消息指招商蛇口擬在港房託ＩＰＯ，集資６２﹒５億元
《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述市場消息人士指出，招商蛇口（深：００１９７９）
擬在港進行房產信託ＩＰＯ，集資８億美元（約６２﹒５億港元），目標是在今年掛牌，這將是
５年來首家在港上市的房託。
據報，招商蛇口主要從事園區開發、社區開發及郵輪產業建設，目前在全國約６０個城市有
物業發展項目。（ｅｃ）
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