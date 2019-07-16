《盤後部署》本周或有多個利好消息出台，港股短線有望上試二萬九

《經濟通通訊社１６日專訊》美股三大指數隔晚（１５日）連升四日兼破頂，港股今早高開

２９點，其後一度最多倒跌６５點，全日低見２８４８９點，一度失守１０天線

（２８５１５點）。雖然內房股及三桶油表現偏軟，但濠賭股及本地地產股全線反彈，港股隨即

重拾升勢，惟升勢乏力，僅最多反彈７９點，全日高見２８６３４點，距離百天線（２８６３７

點）僅一步之遙，全日高低波幅亦只有１４５點，最終全日收升６４點或０﹒２３％，報

２８６１９點，十天線失而復得。主板成交６５５﹒７９億元，較昨日減少８﹒１１％。

國企指數報１０８６５，升２６點或０﹒２５％。

上證綜指收報２９３７，軟４點或０﹒１６％。深成指報９２８３，跌２６點或

０﹒２８％。兩市全日成交僅３５２４億人民幣，較昨日減少１６﹒６％。



＊美國零售銷售恐遜預期，加深今月減息憧憬＊



港股已連升五日惟僅累漲５０３點，而五日平均成交額僅６６２億元，反映後市缺乏方向，

資金以炒股不炒市，板塊輪流炒作為主。目前市場主要聚焦美國聯儲局月底議息會議、企業半年

度業績，以及中美貿易戰的最新發展。議息方面，即使上周四（１１日）公布的六月通脹數據勝

市場預期，但隨著聯儲局主席鮑威爾於上周出席國會聽證時再度發表「鴿派言論」，今月減息四

分一厘的機率已持續維持在１００％，而減半厘息的機率也有超過兩成。

本港時間今晚八點半後，美國會公布多項經濟數據，包括６月零售銷售及工業生產指數，前

者預期環比升０﹒１％，較前值０﹒５％大幅收窄：而後者預期僅環比漲０﹒１％，同樣低於前

值的０﹒４％。若該兩項數據差過預期，料會進一步加深市場對今月減息的憧憬，有望帶動港股

向上。



＊中美或將公布貿談日期，有望刺激港股向上＊



貿易戰方面，雖然目前兩國仍未明確公布兩國貿易談判的時間表，但美國國家貿易委員會主

任納瓦羅日前表示，預計兩國將很快在中國展開面對面談判。美國財長努欽亦指出，預計本周將

與中國官員再次進行電話會談，作為恢復貿易協定談判的一部分，短期內或有望於本周敲定貿易

談判確實日期，港股亦有望借該消息向上闖。

此外，中國日前公布的零售及固投等重磅數據勝預期，略為舒緩市場對中國經濟急放緩的憂

慮，但上周五（１２日）公布的進出口數據繼續放緩，而昨日出台的第二季度ＧＤＰ增長錄得６

﹒２％，增速比一季度下降０﹒２個百分點，反映經濟不算太過樂觀，中央仍有理由推出寬鬆政

策保經濟增長，亦不排除會於本月推出相關政策。

港股走勢方面，從周線圖上看，港股自五月中開始失守保力加通道中軸（２８６２６點），

於今月初一度重上中軸水平以上，未幾即告失守，反映該水平有不少阻力，若本周有利好消息出

台，相信港股能企穩中軸並進一步挑戰月初高位２９００７點。另外，考慮到市場已大致消化大

型新股百威亞太擱置上市的消息，目前亦沒有利淡因素拖累港股，料大跌空間有限，應可穩守

２８０００點支持位。（ｔｔ）

