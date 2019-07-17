【貿易開戰】特朗普威脅對華加關稅，稱美中達成協議仍有漫漫長路

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，與中國達成貿易協議仍有很長的路要走

，但如果有必要，美國可能會對另外總值３２５０億美元的中國商品加徵關稅。

特朗普之前與中國國家主席習近平同意暫時不互相加徵更多關稅，美國將推遲對３２５０億

美元中國進口商品徵收關稅，以換取中國大量購買美國農產品。

但特朗普在白宮舉行的內閣會議上指，中國仍未開始購買美國的農產品，白宮正在觀察北京

方面會否兌現承諾。（ｍｎ）

