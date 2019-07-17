《異動股》承興（２６６２）飆一成四，澄清兩廣東公司非集團成員

《經濟通通訊社１７日專訊》承興國際（０２６６２）現報０﹒５８元，升１３﹒７３％，

盤中高見０﹒６１元，暫成交達６４２６萬股，涉資３７６４萬元。

承興今早發公告，再澄清有關公司主席兼執行董事羅靜被刑事拘留的報道指，廣東中誠實業

及廣東承興控股集團並非集團成員公司，現保留對誤導性或不實報導的任何法律行動的權利。

公司強調，董事會及核心高級管理層均無變動，並繼續按日常方式履行彼等各自的角色及職

能，將密切監察業務營運及發展，以及有關羅靜刑事拘留的任何事態發展。

現時，恆指報２８４７５，跌１４３點或跌０﹒５０％，主板成交６６﹒８４億元。國指報

１０８０６，跌０﹒５４％或跌５８點。

上證綜指報２９３５，跌２點或跌０﹒０８％，暫成交１７７﹒６１億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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富譽控股（０８２６９） ０﹒０６８元 升３８﹒７８％

長安仁恆（０８１３９） １２﹒８００元 升３０﹒４８％

中國上城（０２３３０） ０﹒１３８元 升２２﹒１２％

連成科技（０８６３５） ０﹒３７０元 升１９﹒３５％

裕華能源（０２７２８） ０﹒１５７元 升１５﹒４４％



華建控股（００４７９） ０﹒０３３元 升１３﹒７９％

承興國際（０２６６２） ０﹒５８０元 升１３﹒７３％

博奇環保（０２３７７） １﹒２４０元 升１２﹒７３％

寶光實業（０００８４） ０﹒１９１元 升 ９﹒１４％

華檢醫療（０１９３１） ３﹒１２０元 升 ９﹒４７％

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（ｓｃ）

