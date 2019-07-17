《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》中證監市場監管部副主任皮六一日前在「
央視財經」節目中表示，科創板首批企業上市交易在即，綜合判斷，設立科創板並試點註冊制對
資本市場總體利好，市場反應積極正面；科創板首批企業上市初期可能出現過度炒作、股價波動
比較大，但也不排除部分企業遇冷等情形。
17/07/2019 08:54
【科創板】中證監：不排除部分科創板企業上市後出現遇冷等情形
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》中證監市場監管部副主任皮六一日前在「
央視財經」節目中表示，科創板首批企業上市交易在即，綜合判斷，設立科創板並試點註冊制對
資本市場總體利好，市場反應積極正面；科創板首批企業上市初期可能出現過度炒作、股價波動
比較大，但也不排除部分企業遇冷等情形。
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