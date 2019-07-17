【貿易開戰】世貿裁定美國反補貼措施違規，中國商務部促糾正錯誤

《經濟通通訊社１７日專訊》世界貿易組織裁定，美國向中國執行的１１項反補貼措施違反

世貿規則。若美方不撤銷，中方有權對美方採取報復制裁。

２００７年，美國向中國的太陽能板、鋼瓶和鋁材產品，徵收反補貼稅，產品估計總值７３

億美元，中國２０１２年向世貿組織提出訴訟。

世貿上訴機構的裁決稱，雖然認同美方所指，中國國有企業透過不公平低價提供部件補貼中

國公司，但美方錯誤估計加徵的關稅。



＊中方敦促美方立即糾正錯誤做法＊



中國商務部發言人稱，上訴機構的裁決再次證明，美方違反世貿規則、一再濫用貿易救濟措

施，嚴重損害國際貿易環境的公平公正性。中方敦促美方立即採取切實行動，糾正錯誤做法，為

中美兩國企業營造公平穩定的國際貿易環境。

美國貿易代表辦公室表示，裁決結果沒有顧及美方引用世銀、經合組織等的客觀證據，削弱

世貿組織的規則，無法有效抵制損害美國工人和企業，以及扭曲全球市場的中國國有企業補貼。

在世貿公布裁決後，美國總統特朗普主持白宮內閣會議時，指美國與中國仍需一段長時間才

能達成貿易協議，如果有需要，他會向額外的３２５０億美元中國貨加徵關稅。特朗普又指，中

國答應購買美國農產品，華府正注視北京是否有這樣做。（ｃｔ）

