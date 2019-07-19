《缸邊麗評－熊麗萍》越秀（００１２３）橫行提供買入機會

《缸邊麗評》內地房企已陸續公布今年上半年銷售數字，整體銷售金額較去年同期增長兩至

三成，當中很多已達致全年銷售目標的五成或以上，對內房股股價帶來一定支持。但早前市場卻

傳出，部分地區銀保監收緊房地產信托融資；由於投資者對內房融資問題相當敏感，尤其是一些

負債率較高或資金回籠較慢的內房股，受上述消息影響亦較明顯。

筆者認為本港上市的內房股規模及實力較強，雖然個別內房股負債率偏高，但以「貨如輪轉

」方式銷售，可加快資金回籠；因此，暫不必過分憂慮收緊房地產信托融資問題，審慎投資者可

考慮央企背景的的越秀地產（００１２３）。



＊進軍成都＊



集團今年首６個月累計合同銷售金額約３６８﹒９５億元人民幣，較去年同期上升３２％，

累計合同銷售面積約１６４﹒０９萬平方米，同比上升約１９％。上半年累計合同銷售金額佔今

年全年銷售目標６８０億元的５４﹒３％。

集團今年５月進軍成都房地產市場，目前已有兩個項目發展，一個在清白江，項目有高鐵配

合；另一個在彭州，屬生態發展區，可為項目額外增值。成都的房地產需求增加，成交價亦逐步

上升，有助集團擴闊收入來源及增長空間。集團在大灣區亦投得深圳保安區西鄉鐵崗地皮，配合

大灣區發展。



＊軌交＋房地產＊



集團早前引入廣州地鐵作為戰略股東（成為集團第二大股東）；而越秀已與廣州越秀集團訂

立股權轉讓協議，可收購兩項地鐵房地產項目５１％權益的權利。首個項目（蘿崗項目）的戰略

位置毗鄰地鐵６號線香雪站，地盤面積為２８２９３１平方米及總建築面積為９１１９２２平方

米；第二個項目（陳頭崗項目）位於地鐵２２號線陳頭崗站東面，為純住宅房地產開發項目，地

盤面積為２４２０９４平方米及總建築面積為８８１２４０平方米。地鐵２２號線預期將於

２０２０年啟用，預期將符合陳頭崗項目的銷售期，有助提升項目的價值。進一步促進實現「軌

交＋房地產」的業務戰略。

越秀地產股價在引入廣州地鐵成為第二大股東之後，股價出現突破，近期股價橫行提供買入

機會。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份

