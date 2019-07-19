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即市新聞

19/07/2019 18:17

《陸言堂－陳永陸》中美貿談短期難有結果，港股再升空間有限

　　《陸言堂》港股今日（１９日）的升勢雖然有點突然，但其實大市的格局沒有太大的改變，
就是２８０００點的水平有不錯的支持，或者正確一點，就是２８２００點以下有不錯的承接力
。大市沒有太大的誘因急跌，可是２９０００點是否可以突破？不足７００億元的主板成交，換
來恆指３００點的升幅，說服力其實不足夠，只可以說突然美國減息的憧憬升溫，加上中美可能
會在短期內再度就貿易問題會面，恆指因而受惠上升３００點亦屬正常。只是減息的因素已反映
在市場上，同時中美的貿易談判應該短期內難有結果，所以恆指再升的空間暫時可能有限。

＊港鐵盈警不礙派息，僅短暫影響股價＊
　
　　恆指顯著上升，但有一藍籌獨自下跌，就是因為要為沙中線作撥備的港鐵（０００６６），
不過２０億元的金額不是無法收回，而且港鐵亦已表示不會影響派息以及營運，所以事件對港鐵
的股價只會帶來短暫影響，更何況港鐵在過去幾個月已完全跑贏大市，所以借勢回吐亦屬正常。
　　除了港股似乎陷於兩難的局面，內地股市亦有此現象，其中上證指數在２９００點的確有不
錯的支持，可是３０００點有一定的阻力，而科創板或者是令資金有所分散，影響了上證指數的
表現有關，而昨日科創板終於啟動，希望有資金會因而回流至主板市場，並為上證指數帶來動力
，因為如果Ａ股表現不理想，港股亦很難有突破的機會。

＊政治因素暫未有影響，長遠隱憂仍在＊　

　　至於香港的政治氣氛問題，暫時相信對港股的影響有限，因為港元的匯價仍然偏強，加上拆
息在新股熱潮後有所回落，所以相信資金暫時未有大舉流出香港，但如果政治氣氛持續不穩，長
遠仍然是隱憂，所以希望各界可以保持冷靜，同時希望大家可以理性去解決政治的問題。
《獨立股評人　陳永陸》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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