《股市一周》港股繼續觀望全周升２９３點，濠賭股表現出眾

《經濟通通訊社１９日專訊》港股本周表現平穩，市場就減息問題對市場保持觀望態度，且

對中美貿易問題持續關注，因此近期成交額大減。

周一（１５日）內地公布第二季ＧＤＰ數據符合市場逾期，惟受百威亞太（０１８７６）上

市擱置新聞影響，港股當日最多一度跌４００點後回升，最終高收８３點。周二（１６日）港股

缺乏方向，市場關注美企業績表現，港股則成交縮減，最終高收６４點。周三（１７）港股低開

低走，美國總統特朗普然指中美短期內難達成協議，令市場憂慮貿易戰前景，港股最多一度跌

２４２點，尾市跌幅收窄，收跌２６點。周四（１８）港股繼續受特朗普言論影響，港股當日低

開二百點兼失廿天線同十天線，午後跌幅逐步收窄，最終只跌１３１點。

隔晚美股輕微，主要由於紐約聯儲行長威廉斯講話，為本月尾減息打下強心針，加上美國財

長努欽表示，美中官員將通電話，使中美貿易戰再現曙光。港股今早高開１２３點並重返廿天線

（２８５１１點），隨後走勢越升越有，並收復百天線（２８６４４）點，最終收報２８７６５

點，升３０３點或１﹒０７％。

總結本周，恆指盤中在２８０７１至２８８０９之間波動，波幅７３８點，全周收升２９３

點或１﹒０３％。主板日均成交６５０﹒２８億元減少４﹒４２％。國指全周亦升１２１點或

１﹒１２％，收１０９０９點。



＊地產股繼續炒減息效應，手機設備股普遍回勇＊



美國減息憧憬持續炒起本港地產股，恆基地產（０００１２）本周升０﹒４６％，報

４３﹒７元；新地（０００１６）漲０﹒７４％，報１３５﹒８元；新世界（０００１７）無升

跌收１２﹒４２元；恆隆地產（００１０１）創年半高位後回吐，但本周仍累漲０﹒７３％，報

１９﹒３４元；太地（０１９７２）全星期升０﹒６２％，報３２﹒３５元。

濠賭股本周表現造好，瑞信發表研究報告指，中國公安部表明將加強打擊網上賭博，預料對

澳門濠賭有利。銀娛（０００２７）本周漲２﹒７７％，報５７﹒４５元。新濠國際

（００２００）升３﹒０６％，報２０﹒５５元。澳博（００８８０）揚５﹒８８％，報

９﹒５４元。永利澳門（０１１２８）漲２﹒６８％，報１９﹒１４元。金沙（０１９２８）升

１﹒７３％，報４１﹒１元。美高梅（０２２８２）升３﹒４％，報１４元。

中美貿易戰再現曙光，消息刺激手機設備股再度炒上，比亞迪電子（００２８５）全星期升

２﹒０５％，報１０﹒９６元；丘鈦（０１４７８）附屬增資聯營超過６億新台幣，刺激本周漲

１６﹒８２％，報７﹒５元；瑞聲（０２０１８）升２﹒２３％，報４３﹒５５元；舜宇

（０２３８２）漲２﹒７９％，報８８﹒４元；聯想集團（００９９２）急升４﹒１９％，報

６﹒４６元；小米（０１８１０）因１年禁售期過而股價急挫，本周跌３﹒４９％，報９﹒１１

元。



＊內險股受捧普遍上揚，「三桶油」走勢不一＊



本周內險有資金追捧，刺激整體板塊造好，其中中再保（０１５０８）公布今年上半年經由

公司營運子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保費收入總額按年升１０﹒８％至約為

２４１﹒６３億元人民幣。中再保本周漲１﹒４７％，報１﹒３８元。另外，平保

（０２３１８）本周升１﹒２７％，報９５﹒４５元。國壽（０２６２８）全星期揚２﹒７２％

，報２０﹒７５元。新華保險（０１３３６）本周漲１﹒７２％，報３８﹒４５元。財險

（０２３２８）早前獲瑞信調高目標價，本星期漲５﹒２９％，報９﹒３６元。

國際油價反覆向下，主要受墨西哥灣原油產量將在颶風來襲後上升的預期影響，本港「三桶

油」走勢不一，中海油（００８８３）本周挫２﹒５３％，報１３﹒１２元，為跌幅最大恆指成

成分股。中石油（００８５７）本周升０﹒２３％，報４﹒２９元。中石化（００３８６）本周

漲０﹒５８％，報５﹒２３元。



＊人行逆回購內銀股上升，中生石藥升冠藍籌＊



人行連續四日進行逆回購，內銀有追捧，工行（０１３９８）本周升１％，報５﹒５８元。

中行（０３９８８）本周升０﹒９２％，報３﹒２９元。交行（０３３２８）本周升０﹒５％，

報５﹒９７元。招行（０３９６８）本周升３﹒７８％，報３９﹒８５元。建行（００９３９）

本周無升跌，報６﹒２５元。

近期網傳醫藥帶量採購將擴圍至全國，銀河證券發表報告認為，不確定性才是對醫藥股估值

遏抑的最重要因素。從當前仿製藥市場整體來看，帶量採購的利淡影響已基本出盡，仿製藥龍頭

從市場情緒修復角度看仍然有估值提升的機會。中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）

全周分別上升５﹒６３％及５﹒５６％，報９元及１３﹒２８元，為全星期升幅最大首兩隻恆指

成分股。

國指股方面，安踏體育（０２０２０）全周升９﹒３３％報５６﹒２５元，為升幅最大股份

；新奧能源（０２６８８）全周跌２﹒７６％報７７﹒６５元，為跌幅最大股份。（ｕｌ）

