【貿易開戰】特朗普：與中國會談非常好，或舉行面對面磋商

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，美國財長努欽與中國代表進行非常好的

通話。而中方暗示，兩國官員可能很快將舉行面對面會談，以結束長達一年的貿易戰。

兩國官員周四通電話，努欽表示之後可能會進行面對面會談。特朗普稱，美方正在與中國磋

商，目前中國的經濟表現不是很好，正經歷２７年來表現最差的一年，而美國的經濟表現則是有

史以來最好的一年，將拭目以待以後會發生的事。（ｍｎ）

