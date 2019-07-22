《中資異動》金山軟件現漲逾７％，旗下公司或於科創板上市

《經濟通通訊社２２日專訊》金山軟件（０３８８８）現價升７﹒４５％，報１７﹒０２元

；成交約１６８９萬股，涉資２﹒８１億元。盤中高見１７﹒３４元。

內地傳媒報道，金山軟件旗下金山辦公擬登錄科創板，已於近期完成上交所問詢，據悉，金

山辦公擬發行不超過１﹒０１億股，募集上市資金２０﹒５億元人民幣。截至２０１９年５月３

１日，雷軍享有佔金山軟件已發行股份總數２５﹒７％的股份投票權，為金山軟件的單一最大投

票權的擁有者。

現時，恆生指數報２８５１９點，跌２４６點或跌０﹒８６％，主板成交３００﹒９７億元

。國企指數報１０８２５點，跌８３點或跌０﹒７７％。

上證綜合指數報２８９２點，跌３１點或跌１﹒０８％，成交１２０９﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報９１３７點，跌９０點或跌０﹒９８％，成交１１９５﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金山軟件（０３８８８） １７﹒０２元 升７﹒４５％

阿里健康（００２４１） ７﹒１４元 跌０﹒８３％

金蝶國際（００２６８） ７﹒７３元 跌０﹒３９％

民航信息（００６９６） １６﹒１４元 跌０﹒８６％

同程藝龍（００７８０） １５﹒２６元 跌０﹒７８％

擎天軟件（０１２９７） ２﹒２３元 升３﹒２４％

美團點評（０３６９０） ６６﹒０５元 跌１﹒７８％

中國通號（０３９６９） ５﹒８３元 跌５﹒２０％

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（ｕｌ）

