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即市新聞

22/07/2019 11:12

《中資異動》金山軟件現漲逾７％，旗下公司或於科創板上市

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金山軟件（０３８８８）現價升７﹒４５％，報１７﹒０２元
；成交約１６８９萬股，涉資２﹒８１億元。盤中高見１７﹒３４元。
　　內地傳媒報道，金山軟件旗下金山辦公擬登錄科創板，已於近期完成上交所問詢，據悉，金
山辦公擬發行不超過１﹒０１億股，募集上市資金２０﹒５億元人民幣。截至２０１９年５月３
１日，雷軍享有佔金山軟件已發行股份總數２５﹒７％的股份投票權，為金山軟件的單一最大投
票權的擁有者。
　　現時，恆生指數報２８５１９點，跌２４６點或跌０﹒８６％，主板成交３００﹒９７億元
。國企指數報１０８２５點，跌８３點或跌０﹒７７％。
　　上證綜合指數報２８９２點，跌３１點或跌１﹒０８％，成交１２０９﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報９１３７點，跌９０點或跌０﹒９８％，成交１１９５﹒４８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件（０３８８８）　　１７﹒０２元　　　升７﹒４５％
　　阿里健康（００２４１）　　　７﹒１４元　　　跌０﹒８３％
　　金蝶國際（００２６８）　　　７﹒７３元　　　跌０﹒３９％
　　民航信息（００６９６）　　１６﹒１４元　　　跌０﹒８６％
　　同程藝龍（００７８０）　　１５﹒２６元　　　跌０﹒７８％
　　擎天軟件（０１２９７）　　　２﹒２３元　　　升３﹒２４％
　　美團點評（０３６９０）　　６６﹒０５元　　　跌１﹒７８％
　　中國通號（０３９６９）　　　５﹒８３元　　　跌５﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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