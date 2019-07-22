《異動股》多家元朗商場店舖午後停業，新地（０１６）現挫逾３％

《經濟通通訊社２２日專訊》新鴻基地產（０００１６）現跌３﹒０２％，報１３１﹒７元

，盤中低見１３１﹒３元，失去多條主要平均線，包括十天線（約１３４﹒２２元）、廿天線

（約１３４﹒１元）、５０天線（約１３１﹒９４元）、百天線（約１３２﹒６４元）；成交約

２３５萬股，涉資３﹒１２億元

朗屏西鐵站附近、新地旗下的元朗廣場，多間商店中午後拉起大閘，暫停營業。同樣，新地

旗下鄰近元朗站商場ＹＯＨＯ ＭＡＬＬ形點大量商店亦落閘。

示威者與警方早前於新地旗下新城市廣場爆發激烈衝突，之後更有市民包圍新城市廣場詢問

處要求交代，發起包圍行動。

另外，新地旗下位於屯門的Ｖ ｃｉｔｙ商場亦有店舖於午後相繼關門，信和置業

（０００８３）旗下屯門市廣場亦見有相似情況，該股現跌１﹒１９％，報１３﹒３２元。

香港零售管理協會已表示，該協會多數會員表示在過去一個月內公司的銷售額都出現下滑，

預計未來情況會更嚴重，遊行持續或令全年銷售額錄雙位數跌幅。

本地地產收租股普遍向下，九倉置業（０１９９７）挫３﹒４５％，報５０﹒３元；新世界

發展（０００１７）跌２﹒４２％，報１２﹒１２元。

恆生指數現報２８４２８，跌３３６點或１﹒１７％，主板成交５２４﹒９５億元。國企指

數報１０７９８，跌１１１點或１﹒０２％。

上證綜合指數報２８８６，跌３７點或１﹒２７％，成交２０４２﹒８９億元人民幣。深證

成份指數報９１２２，跌１０５點或１﹒１５％，成交２０９８﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

九龍倉置業（０１９９７） ５０﹒３０元 跌３﹒４５％

新鴻基地產（０００１６） １３１﹒７０元 跌３﹒０２％

太古地產 （０１９７２） ３１﹒５０元 跌２﹒６３％

新世界發展（０００１７） １２﹒１２元 跌２﹒４２％

恆基地產 （０００１２） ４２﹒９０元 跌１﹒８３％

嘉華國際 （００１７３） ４﹒３２元 跌１﹒３７％

信和置業 （０００８３） １３﹒３２元 跌１﹒１９％

會德豐 （０００２０） ５４﹒７０元 跌１﹒２６％

恆隆地產 （００１０１） １９﹒１６元 跌０﹒９３％

九龍建業 （０００３４） １０﹒６０元 跌０﹒１９％

嘉里建設 （００６８３） ３３﹒２０元 升０﹒４５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）（ｚｚ）

