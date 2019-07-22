《小傳日記》獨炒科創板，香江彈完散；半厘夢落空，磚頭佬陰公！

《小傳日記》紐約聯儲澄清並非大吹鴿風，「孖屐」對儲局月底減息半厘嘅憧憬即刻降溫，

只係預期減息四分一厘，搞到花旗國嗰邊全線收跌。香江呢邊當然都唔好睇啦，今日開局恆指先

低開１５３點報２８６１２點穿百天線（約２８６４２），其後本地同神州磚頭佬受壓，加上今

日２５隻科創板首開，唔多隻隻都有斬獲，資金都轉晒去嗰邊囉，Ａ場同生發發（００３８８）

多個競爭對手下表現自然曳。魚缸下晝被拖累最多跌過４６１點，再穿廿天線（約２８５１５）

同十天線（約２８４５９），最終恆指埋單收報２８３７１，跌３９４點或逾１巴仙，上日嘅升

幅全部嘔突，全日成交６７７﹒５０億銀基本持平。國貨方面，全日收報１０７７０，跌１３９

點或逾１巴仙。

Ａ場兩邊都走低，上證穿二千九關口，收報２８８６，跌３７點或跌逾１巴仙，全日成交

２０４２﹒８９億元人民幣。深證成分指數收報９１２２，跌１０５點或亦跌１巴仙，全日成交

２０９８﹒３６億元人民幣。

大隻藍戰士全線跌，ＱＱ（００７００）上星期六（２０日）公布再有兩隻遊戲獲批板號，

但第一次就驚喜，之後就唔理囉！今日ＱＱ都要跟住個魚缸落，唔見逾１巴仙，報３５７﹒６銀

。大象（００００５）跌１巴仙，報６４﹒４５銀；上星期五（１９日）上完山頂位嘅ＡＩＡ

（０１２９９）今日都回吐返，跌近２巴仙，報８７﹒１５銀；港交所（００３８８）就跌得傷

囉，難怪嘅創板首開，咪姐係再多個競爭，今日全日唔見逾２巴仙，報２６６﹒６銀；神州移動

（００９４１）亦跌近２巴仙，報６９﹒３銀。



＊地產佬走弱股價跟住削，政策日日新內房好難跟＊



本地地產佬呢排都幾頭痕，事關減息效應炒起，但減幅唔及「孖屐」預料所以現回吐，然後

今日多間元朗、屯門商場店舖突然提早關門，大家都驚再有大單嘢發生，真係嚇到人心肝仔都離

一離。呢期新地（０００１６）一堆新聞，所以今日股價都瀉近３巴仙，報１３２﹒３銀。新世

界（０００１７）都跟住回逾２巴仙，報１２﹒１２銀。恆隆地產（００１０１）今日創一年半

新高，但尾市都捱唔住跌近１巴仙，報１９﹒１６銀。九置（０１９９７）都見半年低位，今日

回逾３巴仙，報５０﹒４５銀，做埋表現最差藍戰士。

河南省開封市早前因為撤銷限制令而拍爛手掌，但不消一日就被官方話唔取消啦，彈出彈入

咁，開封市住建局表示，急撤決定係因為有關政策未進行充分的市場調研和論證。內房佬今日就

躁躁地一齊插水，中海外（００６８８）潛近３巴仙，報２７﹒９銀。融創（０１９１８）跪低

近２巴仙，報３８﹒１５銀。碧桂園（０２００７）跌近２巴仙，報１１﹒１４銀。潤地

（０１１０９）回逾２巴仙，報３４﹒０５銀。「四條三」恆大（０３３３３）跌逾１巴仙，報

２１﹒８銀。



＊配股畀京東彩生活起哄，渾水再發功安踏仍上衝＊



物管股強勢唔使講大家都知，今日彩生活（０１７７８）就出盡風頭囉！以５﹒２２銀發行

近９４１１萬股新股，畀神州電商巨企京東、互聯網提供商三六零安全科技，籌近５億銀，有大

客入股自然畀「孖屐」覺得係利好消息，全日鏟高近５巴仙，報５﹒７銀。奧園健康

（０３６６２）就發盈喜，預計中期淨利潤按年多八成半，原來都好地地升過６巴仙，不過到埋

單就突然縮水近３巴仙報４﹒８８銀。碧桂園服務（０６０９８）就輕微收高一格，報

１８﹒９４銀。部分物管佬就軟腳蟹，雅生活服務（０３３１９）跣低近３巴仙，報１５﹒６４

銀。美的置業（０３９９０）撻低逾２巴仙，報２１﹒３５銀。

安踏（０２０２０）今日再畀沽空機構渾水狙擊，話佢嘅第三方供應商實際上係由自己控制

，相信透過咁而將生產成本，轉移到呢啲供應商，不過安踏好似已經對渾水不以為然，今日生猛

踢高近２巴仙，報５７﹒３銀，仲係表現最好嘅國貨佬。富瑞睇好特步（０１３６８）嘅盈利增

長潛力，評級升到「掃貨」，「他屐」亦都升到７﹒２銀，全日踢高逾１巴仙，報４﹒９１銀。

「體操王子」李寧（０２３３１）今日創逾八年新高，全日狂踩油飆升近３巴仙，報

１９﹒９２銀。



＊科創板開通券商升勢終，大行兩邊走濠賭佬被揍＊



科創板開通，二十五隻魚毛都有好表現。搶曬焦點同資金，中資券商佬今日齊齊碌落山，招

商證券（０６０９９）及國泰君安（０２６１１）齊齊仆低２巴仙，報９﹒０５銀及１２﹒９銀

。海通證券（０６８３７）半年賺多５５﹒２３億銀人仔，但都滑低逾３巴仙，報８﹒１８銀，

仲做埋表現最差國貨，慘！華泰六八八六（０６８８６）唔見逾２巴仙，報１３﹒０８銀。中信

証券（０６０３０）亦跌２巴仙，報１５﹒３銀；國聯證券（０１４５６）發盈喜，中期純利按

年搵多１﹒６倍，不過都喺跟隊蒸發逾２巴仙，報２﹒５５銀。

大行對馬交賭佬睇法各異，雖然有中金睇好馬交嘅中場博彩業務，不過里昂就出報告話，削

減今年博彩收入增長預測到３巴仙，但今日淡友聲勢勁啲搞到今日濠賭佬都要跟碌落山，畀中金

升「他屐」嘅銀娛（０００２７）先仆落近３巴仙，報５５﹒９５銀。澳博（００８８０）跳水

２巴仙，報９﹒３５銀。同樣畀中金下調評級嘅永利馬交（０１１２８）同金沙（０１９２８）

一樣命運，仆低約２巴仙，分別報１８﹒７８銀同４０﹒２５銀。美高梅（０２２８２）就挫近

３巴仙，報１３﹒６４銀。請請！



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