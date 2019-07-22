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22/07/2019 09:02

【新股上市】移卡科技有意來港上市，傳最快季內遞交上市申請

　　《經濟通通訊社２２日專訊》《信報》報道，由騰訊（００７００）旗下財付通前高層創辦
的內地移動支付服務商移卡科技有意來港上市。報道引述市場消息透露，移卡科技已聘請農銀國
際、中信里昂及野村作為上市安排行，協助籌備上市事宜。
　　據了解，移卡科技計劃最快於本季遞交上市申請，以便趕及今年底前掛牌。不過，有關的上
市計劃及時間表仍有可能出現變化。（ｈｌ）

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