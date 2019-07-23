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即市新聞

23/07/2019 10:15

《異動股》美圖（０１３５７）急漲９％，印度用戶飆升４倍

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美圖公司（０１３５７）現價升９﹒４１％，報２﹒２１元，
盤中高見２﹒２２元；成交約８０７萬股，涉資１７３４萬元，主動買盤７３％。
　　內地傳媒報導，美圖秀秀新功能「魔法照片」自今年６月推出後，在印度、泰國、印度尼西
亞、尼泊爾等國家的下載量急增，其中印度每日活躍用戶數量增長高達４３５％，在泰國等國家
位的下載量亦為榜首。
　　現時，恆生指數報２８４３４點，升６３點或升０﹒２２％，主板成交１６３﹒６５億元。
國企指數報１０８１２點，升４２點或升０﹒３９％。
　　上證綜指報２８９１點，升４點或升０﹒１７％，成交４８９﹒７５億元人民幣。深成指報
９１４５點，升２２點或升０﹒２５％，成交５６３﹒３９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美圖公司（０１３５７）　　　２﹒２１元　　　升９﹒４１％
　　阿里健康（００２４１）　　　７﹒１３元　　　無升跌
　　民航信息（００６９６）　　１６﹒０２元　　　跌０﹒３７％
　　騰訊控股（００７００）　３５８﹒６０元　　　升０﹒２８％
　　同程藝龍（００７８０）　　１５﹒２２元　　　跌０﹒１３％
　　美團點評（０３６９０）　　６４﹒４０元　　　跌１﹒８３％
　　金山軟件（０３８８８）　　１６﹒６４元　　　跌３﹒０３％
　　中國通號（０３９６９）　　　５﹒６０元　　　升３﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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