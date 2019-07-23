《異動股》美圖（０１３５７）急漲９％，印度用戶飆升４倍

《經濟通通訊社２３日專訊》美圖公司（０１３５７）現價升９﹒４１％，報２﹒２１元，

盤中高見２﹒２２元；成交約８０７萬股，涉資１７３４萬元，主動買盤７３％。

內地傳媒報導，美圖秀秀新功能「魔法照片」自今年６月推出後，在印度、泰國、印度尼西

亞、尼泊爾等國家的下載量急增，其中印度每日活躍用戶數量增長高達４３５％，在泰國等國家

位的下載量亦為榜首。

現時，恆生指數報２８４３４點，升６３點或升０﹒２２％，主板成交１６３﹒６５億元。

國企指數報１０８１２點，升４２點或升０﹒３９％。

上證綜指報２８９１點，升４點或升０﹒１７％，成交４８９﹒７５億元人民幣。深成指報

９１４５點，升２２點或升０﹒２５％，成交５６３﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美圖公司（０１３５７） ２﹒２１元 升９﹒４１％

阿里健康（００２４１） ７﹒１３元 無升跌

民航信息（００６９６） １６﹒０２元 跌０﹒３７％

騰訊控股（００７００） ３５８﹒６０元 升０﹒２８％

同程藝龍（００７８０） １５﹒２２元 跌０﹒１３％

美團點評（０３６９０） ６４﹒４０元 跌１﹒８３％

金山軟件（０３８８８） １６﹒６４元 跌３﹒０３％

中國通號（０３９６９） ５﹒６０元 升３﹒１３％

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（ｕｌ）

