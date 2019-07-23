《經濟通通訊社２３日專訊》華為終端官方微博發布消息稱，中國首款獲得５Ｇ終端電信設
備進網許可證的華為５Ｇ雙模手機華為Ｍａｔｅ ２０ Ｘ ５Ｇ版，將於７月２６日發布。
據了解，這款手機搭載華為最強７奈米５Ｇ多模晶片「巴龍５０００」和高通「麒麟
９８０」，是目前全球唯一支援ＳＡ和ＮＳＡ兩種主流５Ｇ組網方式的５Ｇ雙模手機。此外，
Ｍａｔｅ ２０ Ｘ ５Ｇ版採用７﹒２英吋螢幕，解析度為２２４４ｘ１０８０。後置
４０００萬＋２０００萬＋８００萬三鏡頭，電池容量為４２００ｍＡｈ，支援４０Ｗ快充。（
ｃａ）
23/07/2019 09:18
【華為動向】華為將於２６日發布華為Ｍａｔｅ ２０ Ｘ ５Ｇ版
《經濟通通訊社２３日專訊》華為終端官方微博發布消息稱，中國首款獲得５Ｇ終端電信設
備進網許可證的華為５Ｇ雙模手機華為Ｍａｔｅ ２０ Ｘ ５Ｇ版，將於７月２６日發布。
據了解，這款手機搭載華為最強７奈米５Ｇ多模晶片「巴龍５０００」和高通「麒麟
９８０」，是目前全球唯一支援ＳＡ和ＮＳＡ兩種主流５Ｇ組網方式的５Ｇ雙模手機。此外，
Ｍａｔｅ ２０ Ｘ ５Ｇ版採用７﹒２英吋螢幕，解析度為２２４４ｘ１０８０。後置
４０００萬＋２０００萬＋８００萬三鏡頭，電池容量為４２００ｍＡｈ，支援４０Ｗ快充。（
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