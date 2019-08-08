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即市新聞

08/08/2019 10:01

《異動股》小米（１８１０）急升近４％，夥三星研發１億像素手機

　　《經濟通通訊社８日專訊》小米集團（０１８１０）現急升３﹒８２％，報８﹒９８元，盤
中高見９﹒０４元，重上十天線（約８﹒９３元），主動買盤６１％；成交約４１２６萬股，涉
資３﹒７０億元。
　　上日小米舉辦「未來影像技術溝通會」，集團總裁林斌昨在活動上宣布，小米與紅米品牌都
將與三星攜手合作，進一步推進小米手機的鏡頭像素，目前正研發提升至一億像素，希望成為全
球首部有超高清鏡頭的手機，而即將發布的新款手機Ｒｅｄｍｉ亦將首次搭載６４００萬像素的
超清鏡頭。
　　恆生指數現報２６２６３，升２６６點或１﹒０２％，主板成交１６９﹒０８億元。國企指
數報１００７９，升８５點或０﹒８６％。
　　上證綜合指數報２７８９，升２０點或０﹒７５％，成交５１８﹒５５億元人民幣。深證成
份指數報８８８６，升７１點或０﹒８１％，成交４７３﹒５１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　（００７７２）　　２９﹒２０元　　　升４﹒４７％
　　小米集團　（０１８１０）　　　８﹒９８元　　　升３﹒８２％
　　創夢天地　（０１１１９）　　　４﹒３３元　　　升２﹒８５％
　　平安好醫生（０１８３３）　　３６﹒１０元　　　升２﹒５６％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　２﹒１３元　　　升２﹒４０％
　　美團點評　（０３６９０）　　６２﹒８０元　　　升２﹒３６％
　　眾安在線　（０６０６０）　　１７﹒３８元　　　升２﹒００％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　１﹒４８元　　　升０﹒６８％
　　遊萊互動　（０２０２２）　　　０﹒１４元　　　無升跌
　　指尖悅動　（０６８６０）　　　０﹒８６元　　　無升跌
　　映客　　　（０３７００）　　　１﹒２２元　　　跌０﹒８１％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　１﹒６８元　　　跌２﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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