《凱文隨筆－凱文》美國權力遊戲真人版

《凱文隨筆－凱文》現年６６歲的美國億萬富豪愛潑斯坦上周末在獄中成功「自殺」，當中

疑點重重，據報他之前已有「自殺念頭」，故被監獄當局列入「防止自殺」監察之列，但仍神不

知鬼不覺地自殺了，身上還有傷痕。



愛潑斯坦是個重犯，其數以十項計控罪的最高刑期為４５年，他經營賣淫集團（主打雛妓，

據報年齡低至１３歲），還有販賣性奴等。其客戶是環球權貴，難怪愛潑斯坦能住上紐約市最大

的豪宅。



雖然尚未定罪，但只看控罪，此君應該是個死有餘辜的人；再說，這種新聞在歐美國家見怪

不怪，但愛潑斯坦的好朋友計有現任總統特朗普，與前任總統克林頓，那社會上就衍生了各種各

樣的想法了。



為囚犯爭取公義的非牟利團體Ｔｈｅ Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｐｒｏｊｅｃｔ的一名負責人表

示，美國的監獄缺乏精神健康的基礎設施防止監犯自殺，他引述２０１４年的數據指出，那年大

約就有４００名監犯自殺。再問有沒有新一點的數據可供參考？他說這些數據令所有人都變得難

看，所以很難獲取數據，因為官方就是不想公布這種令他們尷尬的資訊。



事件揭露，巴結權貴、賺錢快、死得更快，尤其是掌握了權貴的黑材料，即便不會公諸於世

，他們也唯恐你沒好好保守秘密。在美國這個「全球最公義、最民主、最自由、最重視人權的國

家」，也能發生這種事，權貴的勢力真的不容小覷。



特朗普的好朋友司法部長巴爾也就事件表示震驚與憤怒，聲言要追究到底，且看他能追出甚

麼結果來。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５

年取得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

