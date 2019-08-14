《拆局麒想－林嘉麒》國泰前景未明，惟估值超低，應否買入？

《拆局麒想》高效能的機場在經濟活動上扮演著非常重要的角色，對商務往來、貨品的交收

流通極其重要。即使在經濟處於膠著或較低增長的情況下，香港國際機場過去兩年在航班的起降

架次或是客運流量都有顯著的增長。



＊香港空運樞紐角色或有變＊



根據香港政府資料，於２００６至２０１６年間４個主要行業，包括：貿易及物流業、金融

服務業、專業服務及其他工商業支援服務業、及旅遊業，分別佔２０１６年本地生產總值

２１﹒７％、１７﹒７％、１２﹒５％及６﹒８％。貿易及物流業一直是當中最大的行業，儘管

本地生產總值佔比由２０１６年的２７﹒１％，下降至２０１６年２１﹒７％，惟佔整體就業人

數高達兩成。



空運方面，香港國際機場自２０１０年起，連續８年保持全球最繁忙空運樞紐的地位，反映

香港國際機場四通八達的連繫網絡和頻繁的航班，以及香港作為內地門戶的地利。２００７至

２０１７年間空運貨值佔總貿易貨值百分比極高，以佔２０１７年整體出口的３８﹒５％，佔轉

口的３８﹒７％。中國民航局針對近期香港機場安全運行受到的影響，已出部署，將通過增加運

力、提升粵港澳大灣區內的機場群中轉能力。雖然香港機場事件屬於短暫，惟相信在企業或國家

的風險管理角度下，香港未來的空運角色會有所改變。



＊安全風險警示影響難評估＊



國泰（００２９３）連同旗下國泰港龍、香港快運，坐擁近一半香港機場升降時段，也是亞

太區最大貨運運力的航空公司。截止今年６月３０日，國泰航空及國泰港龍航空的貨運服務佔整

體收入的１９﹒８％，惟貨運運載率只有６３﹒４％，貨運收益率更低至１﹒８８％，按年分別

下跌４﹒９個百分點及２﹒６％，管理層部分解釋是由於中美貿易磨擦所致。



受示威行動影響，國泰及國泰港龍於１２日及１３日一共有逾２５０班由香港出發或飛抵香

港的航班被取消，富瑞（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）發表報告指，料影響乘客收益率１％。早於上周

五（９日），中國民航局已向國泰發出重大航空安全風險警示，向國泰提出３點要求。不過，國

泰受審查的航班不單只是來往中國的航班，國泰所有由香港前往美國東岸城市的航班、前往芝加

哥、多倫多及所有前往歐洲的航班，甚至飛往曼谷、越南等地，均需經過中國空域，相信只有時

間才知悉受影響的程度。



＊估值比沙士金融海嘯還低＊



以股民重視的前景去看，國泰絕對不是吸納的時機，估計下半年業績將會好醜樣，不過，以

價值投資法去看，單看市帳率只有０﹒５６倍，處於歷史低位，確實令人動心。上月公司宣布完

成收購香港快運航空的１００％股本權益，斥資４９﹒３億元收購香港快運，是次收購市帳率為

４﹒４倍。香港快運的估值比國泰高出８倍。現估值比較２００３年沙士、２００８年金融海嘯

等低一大截的話，股民未必敢出手，惟相信短期會引來大戶垂青。先留意股價反彈時有否成交作

配合，假若見此跡象，跟大戶上車，作長線持有也未嘗不可。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

