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即市新聞

15/08/2019 17:49

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５１億，買建行平保工行沽鐵塔中興

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股周三（１４日）因債息倒掛而急挫，港股周四跟隨外圍低
開逾三百點並失守二萬五關口，未幾跌幅一度最多擴至４０２點，低見２４８９９點，連續三日
創逾七個月低。隨著本地地產股及中資電訊股發力，港股午前一度反彈「轉燈」，二萬五關失而
復得，午後聯通（００７６２）獲大行唱好急升逾一成，港股再度發力最多抽高２４９點，高見
２５５５２點，最終恆指收報２５４９５點，升１９３點或升０﹒７６％。

＊北水流入大增１１億元＊

　　按額度計算，北水全日淨流入５１﹒１８億元人民幣，較周三增加１０﹒９１億或
２７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、平保（０２３１８）及工行
（０１３９８）；淨賣出最多的依次是鐵塔（００７８８）及中興（００７６３）及招金礦業
（０１８１８）。
　　港股主板成交９６６﹒４１億元，按日升１５﹒１％，其中港股通成交１２１﹒４２億元，
佔總成交１２﹒６％。

＊買入平保等放榜，華為陰影下沽中興＊

　　中字頭助力港股止跌回升，建行周四帶頭揚升１﹒２％，獲１２﹒２億元北水買入支持，同
業工行獲３﹒４億元南下資金買入；平保等待放榜，５﹒４億元北水提前進駐，股價稍升
０﹒４％。重磅股港交所（００３８８）放榜後獲１﹒９億元南下資金淨買入。
　　鐵塔為北水沽出最多的個股，資金淨流出１﹒４億元，華為下周料遭美國全面實施貿易禁令
，中興通訊股價周四跌５％，盤中曾創超過５個月新低，５３９７萬元北水快速流走。（ｅｙ）

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