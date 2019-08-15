《小傳日記》急跌後彈起魚缸暫回氣，聯通大收穫ＱＱ跌晒Ｗａｔｔ

《小傳日記》隔晚（１４日）花旗國孳息率曲線再出現倒掛，仲係兩年期息高過十年期息，

係２００７年６月以來第一次，令花旗國經濟陷入衰退再次敲起警號。道指急瀉８００點，香江

呢邊當然都唔可以獨善其身，今日（１５日）一開市即跌３５６點報２４９４５點，失守

２５０００點關口，噚日收市放榜嘅大隻藍戰士ＱＱ（００７００）早段最多瀉逾４巴仙，拖累

魚缸之後跌幅擴大至４０２點低見２４８９９點，再創逾七個月新低。

不過，孖屐近排都跌得夠多，好快見底反彈，神州電訊股表現出色撐起魚缸。下晝魚缸愈升

愈有，財爺波叔仲預告會喺下畫５點見記者，公布最新支援本地企業同市民嘅經濟措施。本地政

局有望緩和，孖屐最終埋單收漲１９３點，幅度近１巴仙，報２５４９５，主板成交

９６６﹒４１億銀增加約一成半。國貨報９９０３，升３７點，升幅唔夠半個巴仙。

Ａ場方面，上證指數報２８１５，微升６點，深成指數報９００９，升４３點，幅度近半個

巴仙。兩市成交３９３９﹒４１億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）受花旗國債息倒掛拖累，軟近１巴仙，報５６﹒８銀

；ＱＱ上半年盈利按年增長兩成半達５１３億人仔，雖然符合預期，但廣告收入疲弱，加上績前

已炒起，全日埋單唔見咗近３巴仙，報３３０﹒４銀；雖然有傳阿里巴巴因為香江政局不穩，考

慮延遲上市，生發發（００３８８）仍升逾１巴仙，報２３８銀；ＡＩＡ（０１２９９）反彈２

巴仙，報７４﹒８銀；神州移動（００９４１）飆逾半成，報６６﹒１銀。



＊業績勝預期電訊佬大喜，關稅無面俾創科好傷悲＊



神州電訊佬今日表現非常醒神，除咗神州移動飆逾半成，神州聯通（００７６２）上半年多

賺１６巴仙，跑贏同業神州移動，全日叉足電狂飆一成一，報７﹒８２銀，兼為最佳表現藍戰士

；神州電信（００７２８）都跟升近６巴仙，報３﹒６銀；中通服（００５５２）走高逾３巴仙

，報５﹒０９銀。不過，由於華為９０日禁令寬限期就快喺下星期一（１９日）到期，中興（０

０７６３）受壓瀉逾半成，報１８﹒５４銀；鐵塔（００７８８）亦表現憔悴，滑近２巴仙，報

１﹒８４銀。

花旗國噚日將部分神州商品嘅關稅延遲多三個半月，出口股都受惠有得升，但花旗國官員之

後再解釋返咁樣做唔係俾面神州，只係唔想影響到當地企業。出口股今日普遍回吐，耐世特

（０１３１６）挫近７巴仙，報６﹒０７銀；創科實業（００６６９）仆低３巴仙，報５３﹒３

銀，仲係最差表現藍戰士；申洲國際（０２３１３）下滑１巴仙，報１０５﹒３銀；敏實

（００４２５）倒升近１巴仙，報１９﹒４６銀。



＊魚缸暫止跌磚頭佬熱切，美債曾倒掛銀行佬變卦＊



大行美銀美林出報告，話憧憬香江十月份嘅施政報告可能會提出大膽措施，增加本地土地供

應措施，包括可能提出改劃農地同棕地，磚頭佬彈返起身。喺新界有最多農地嘅恆地

（０００１２）飆近４巴仙，報３７﹒４銀；新世界（０００１７）更強勢反彈近８巴仙，報９

﹒８銀；新地（０００１６）亦起哄逾４巴仙，報１１２﹒７銀；太古地產（０１９７２）揚近

４巴仙，報２７﹒２５銀；信和置業（０００８３）漲近４巴仙，報１１﹒４２銀。

花旗國債息倒掛加劇孖屐憂慮經濟倒退，本地銀行佬早段普遍腳軟，但隨著孖屐逐步收窄跌

幅，銀行佬大部分都收復失地。唔似得阿媽大象最近被高層離職新聞纏繞，小象（０００１１）

終止四連跌，漲逾２巴仙，報１６９﹒４銀；東亞（０００２３）都升近２巴仙，報２０﹒６銀

；中銀香江（０２３８８）揚逾１巴仙，報２６﹒１銀；但渣打（０２８８８）仍然軟近１巴仙

，報５７﹒５銀。



＊央行又出招內銀個個要，推帶量採購藥佬眉頭皺＊



央媽終於要開始４０００億人仔，為期一年嘅中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率逾３

巴仙。另外央媽今日都開展咗３００億人仔逆回購操作，不過因為今日無逆回購到期，所以實現

淨投放咗３００億人仔，五大內銀佬普遍蜈蚣彈。建行（００９３９）拗腰逾１巴仙，報

５﹒７２銀。工行（０１３９８）起哄近１巴仙，報４﹒９５銀。農行（０１２８８）硬淨升

１巴仙，報３﹒０２銀。交行（０３３２８）亦唔曳，漲近１巴仙報５﹒２９銀。中行

（０３９８８）升一格收２﹒９９銀。

有傳神州相關部門想全面推帶量採購，今次亦想擴展到所有省份同地區，涉及公立醫療機構

，鼓勵醫保定點非公立醫療機構、軍隊醫療機構自願參與，醫藥佬自然能醫不自醫，股價要縮水

。國藥（０１０９９）大劈逾４巴仙報２６﹒１５銀五連跌，係全日表現最差國貨佬。藍戰士中

生製藥（０１１７７）三連跌，全日唔見咗一格報９﹒０６銀。藥明康德（０２３５９）跣低近

３巴仙，報７２﹒４５銀。佢兄弟藥明生物（０２２６９）就撻低逾２巴仙，報７９銀。潤藥（

０３３２０）仆低逾１巴仙，報７﹒４５銀。三生製藥（０１５３０）縮水近１巴仙，報

１１﹒６６銀。請請！



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