《真知灼見－溫灼培》英美貿易協議成效存疑

《真知灼見》本周初，美國國家安全顧問博爾頓（Ｊｏｈｎ Ｂｏｌｔｏｎ）訪問了英國，

他離開時對記者指，他與英國財長賈偉德及貿易大巨卓慧思討論了英國脫離歐盟後，英美兩國如

何在貿易上加強合作，並期望能在本月２５日至２７日於法國舉行的Ｇ７峰會期間簽署協議，使

英國在１０月３１日「脫歐」後可即時與美國加強貿易聯繫。



＊美國陰謀論支持英國「脫歐」＊



美國十分支持英國「脫歐」，其目的相當明顯，相信是想阻止歐盟壯大，使歐元永遠無法挑

戰美元的一哥地位。另外，市場上也有一種陰謀論，就是美國是次與英國談判貿易條款，或許會

給予英國較多好處，使英國「脫歐」後經濟較之前要好，以吸引更多歐盟國家「脫歐」。假使上

述市場傳言正確，這樣英國離開歐盟後經濟如能大幅改善，這樣以現時處於靠近１﹒２０美元偏

低水平的英鎊匯價便變得相當吸引。

從博爾頓訪問英國，積極協助英國達成貿易協議可見，筆者不排除美國是有心在貿易上給予

英國好處，以拉攏英國盡早離開歐盟。但就是美國願意大舉吸納英國貨物給予英國支持，英國又

有甚麼可大舉輸往美國呢？汽車是其一。但特朗普上任後一直致力在保護美國國內汽車業，警告

要對歐盟及日本進口汽車徵重關稅，如英國大量向美國輸出汽車，特朗普未必可接受。除了汽車

，石油是英國另一主要出口。但鑑於美國本身也有大量頁岩石油，相信美國也沒有對入口英國石

油的需要。至於英國最大出口是機械及零部件，但未知美國在這方面可吸納多少。當然，支撐英

國經濟的另一重點是其金融服務業，但是美國本身已有紐約華爾街，可分多少金融業務予倫敦，

這也是個問題。



＊英鎊易跌難升１﹒２重要關位＊



筆者的想法是，英國「脫歐」後，就算美國願意張開雙臂擁抱英國，與英國加強貿易聯繫，

美國實際幫助也有限。相反，英國如留在歐盟，由於歐盟的金融業不發達，在金融業務上必須依

靠倫敦，這才是雙贏。所以筆者擔心，英國一旦「脫歐」，其經濟前路將會變得崎嶇，屆時不排

除英鎊仍是易跌難升。圖表上，如英鎊跌穿１﹒２０美元，其下一支持將會是２０１６年１０月

７日的低位１﹒１４５０美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

