《缸邊麗評－熊麗萍》三座大山左右大市，留意內險股分段吸平保

《缸邊麗評》昨天（１５日）恆指跌至２４８９９點即見反彈，該水準與今年低點

２４８９７只高兩點。今早（１６日）大市低開，其後跟隨Ａ股反彈。但股份升幅並不全面，上

升股份主要集中近日調整已深的本地經濟相關股，以及業績相關的個股。

目前影響大市有三座大山，包括環球經濟表現、中美貿易問題及本地政治社會爭拗。雖然近

日美國債券息率出現倒掛，但仍不足以顯示經濟衰退，反而要留意各國經濟放緩正在擴散。目下

各國央行已「鬥快」減息，這將有助資金寬鬆，減低經濟衰退壓力。美股下跌是基於估值偏高，

而大巿持續上升仍未真正作出調整，在經濟增長及企業盈利下降的預期下，美股轉弱是正常現象

。然而，由於美國聯儲局或加快減息，美股料只反覆下跌，而非直線下滑。



＊本地經濟股非轉勢＊



中美貿易消息較多，但主要仍是美國總統特朗普瞬間不同的言論，市場對此反應漸見冷淡。

由於中方對徵收關稅反應較強烈，令市場有短暫負面反應。

本地政治社會事件仍是港股一大陰影，但這兩天主要帶動指數反彈的股份是近期調整較深的

本地經濟相關股，這些股份在過去一個多月已平均下跌兩成，明顯跑輸大巿。在本地政治事件未

有紓緩之前，巿場對本港零售、金融等行業的前景仍難回復信心；因此，目前的升幅只能視作反

彈。



＊騰訊港交所績見沽壓＊



另一方面，近日公布業績的股份表現亦有較大差異，由於環球及本地經濟環境急轉向下，巿

場焦點是公司下半年盈利前景；因此，上半年業績亮麗，但下半年盈利不樂觀的股份仍是面對沽

壓，騰訊（００７００）、港交所（００３８８）便是其中例子。



＊平保可看好＊



內險股可以留意，上半年盈喜主要是投資收入增加及稅務政策改變令所得稅費用減少。內險

企業經過過去兩年在產品方面的調整後，目前銷售的保險產品回報率已回復正常水準，減少過往

險企以高回報保險產品競爭的局面。

平安保險（０２３１８）昨天公布業績，上半年盈利增長６８％，淨利潤９７６﹒７６億元

人民幣；新業務價值率４４﹒７％，同比提升５﹒７％，而新業務價值同比增長只有４﹒７％，

這是因為集團不再強調快速增長的業務策略。雖然集團積極發展金融科技，但上半年利潤同比減

少３３％，這方面仍有待進一步發展。平保早前沒有發出盈喜，今次業績可說是帶來意外驚喜，

股價今早重上９０元。近期Ａ股表現相對港股為佳，有助支持保險股走勢，平保８８元以下可逐

步買入。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

