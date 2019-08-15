《全球視野－胡一帆》中國宏觀：政策繼續寬鬆，為增長提供緩衝

《全球視野》第二季經濟數據顯示中國增長繼續有序放緩，下半年持續面臨下行壓力。中央

政治局半年度會議確認下半年政策繼續寬鬆。



＊第二季增長符合預期，政策料繼續提供支持＊



第二季中國ＧＤＰ 增長符合預期（按年增長６﹒２％），零售銷售按年增速從２０１９

年第一季的８﹒４％略升至８﹒５％，主要歸功於新排放標準實施前５月和６月汽車銷售強勁。

儘管短期提振效應很快會消退，我們認為，在必需消費品消費力道的支持下，零售銷售仍能保持

韌性。上半年固定資產投資（ＦＡＩ）按年增速從第一季的６﹒３％下滑至５﹒８％。我們預計

全年固定資產投資按年增速將穩定在６％左右，因基礎設施投資增長再度提速提供緩衝。第二季

出口進一步下滑，按年負增長１﹒５％，遠低於第一季的增長１﹒４％，且下半年持續負增長，

因貿易摩擦揮之不去且全球增長放緩。倘若川普對３０００億美元商品加徵１０％關稅的威脅落

實，我們預期今年增長雖然仍能達成官方目標６﹒０－６﹒５％，然而進一步的政策支持將十分

必要。



＊政治局會議釋出下半年繼續寬鬆的信號＊



７月３０日舉行的中央政治局半年度會議釋出下半年貨幣政策將更加寬鬆的信號。中國央行

已通過多種工具來維持流動性充裕，尤其是地方政府債券發行增加，有助於上半年信貸按年增速

持穩於１０﹒９％。我們預計今年下半年央行還將全面降準１００至２００個基點，同時使用借

貸便利和其他工具。財政政策保持積極，並確保下半年落實落細減稅降費政策。上半年地方政府

債券發行規模約達兩兆元人民幣，第三季還有１兆元人民幣的配額。６月份推出的新規擴大了地

方政府專項債發行收入的使用範圍，以加快大型基建項目融資。如果第三季經濟增長大幅放緩，

配額可能還會增加。



＊住房政策繼續收緊＊



政治局會議提到「房住不炒」原則，並首次表明房地產不應被用於短期刺激經濟的工具。這

體現出中央政府確保房地產市場長期穩健發展的決心，也就是說，房地產政策將繼續收緊。最近

幾個月對於開發商和購房者的信貸政策都已趨緊。政策制定者於５月份指出信託公司應控制其向

開發商發放的信託貸款，並於７月份規定開發商海外發債僅能用於償付其在一年內到期的境外債

務。對於購房者的抵押貸款配額保持不變，且抵押貸款利率很可能在８月初上調。房產稅上調等

其他措施或將在未來幾年陸續推出。總之，隨著政策繼續調控與市場整合，我們預計中國房地產

市場將逐漸降溫。

市場將逐漸降溫。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

