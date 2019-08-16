《陸言堂－陳永陸》港股來個「似樣」周五，短期或重上企穩二萬六

《陸言堂》港股今日（１６日）終於有一個似樣一點的星期五。

事實上，近日每逢周五香港的投資者都會擔心會否出現一些亂局，所以難得有一個看似平靜

的周末，令港股有一個反彈的空間。或者各界都應該靜下來，想一想到底想香港怎樣，正如長和

系的李嘉誠所言：「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義止息怒憤」，同時「現時年輕人給政

府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。」所以，「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾

」，希望年青人可以給予有能力的人空間去解決問題，因為有能力的各界人士，已在盡力。



＊港股２５０００點附近似找到支持＊



由於現在香港的問題看似有轉機，而中美的貿易戰亦似乎有相同的情況，同時美國亦可能會

加快減息步伐，所以相信港股在２５０００點附近應該找到支持，短期有機會重上２６０００點

的關口並企穩。

港股近日雖然表現不佳，但有一股份在公布業績後卻表現極為理想，就是越秀地產

（００１２３），集團公布截至今年６月底止錄得應佔盈利約１８﹒７億元（人民幣．下同），

按年上升４２﹒４％；期內集團錄得核心淨利潤約１８﹒３億元，按年上升６３﹒２％，表現十

分理想。



＊越地重點投向大灣區爭取領導地位＊



事實上，上半年的業績理想，其中一個原因是集團策略得宜，尤其是集團首五個月採取審慎

策略，沒有拿取土地，待市場稍為冷卻後在６月才趁低吸納，取得了多幅土地，這是其中一個成

功的關鍵。而且集團新進入武漢、深圳等４個城市，相信在政府採取因城施策的環境下，擴展項

目至不同城市有助風險管控。

同時越秀地產未來會重點投向粵港澳大灣區，爭取市場領導地位，目前集團已進入大灣區６

個城市，並正關注珠海、東莞及惠州的機會，期望未來集團在大灣區的土地資源規模佔比在約

５０％至６０％，相信盈利增長動力會繼續。所以近日股雖然顯著上升，但今日已出現技術調整

，反而成為一個趁低吸納的好時間，值得繼續留意。《獨立股評人 陳永陸》

