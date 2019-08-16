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16/08/2019 08:25

【修例風暴】特朗普：不想看到暴力鎮壓，促習近平親自會晤示威者

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港局勢持續動盪令貿易問題進一步複雜化，美國總統特朗普
在Ｔｗｉｔｔｅｒ上稱，若中國國家主席習近平親自會見示威者，毫無疑問地香港問題將可以有
一個圓滿的結局。此前特朗普稱，中國若希望達成貿易協議，首先就應人道地處理好香港問題。
　　特朗普其後在新澤西州表示，香港情況令人擔憂，並不希望看到暴力鎮壓的場面，認為習近
平若能與示威者坐下來會面，「我敢打賭他會在１５分鐘內解決問題，我知道這不是他一向會做
的事，但這不是一個壞主意。」（ｍｎ）（ｚｚ）

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