【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５５億，買建行平保港交所工行沽鐵塔

《經濟通通訊社１６日專訊》美國零售數據勝預期緩和經濟將陷入衰退的憂慮，加上美國總

統特朗普表示，已安排好很快與中國國家主席習近平進行通話，美股周四反彈，港股周五先低開

１０點，未幾跌幅一度擴至１８１點，低見２５３１４點。其後在內需股及本地地產股帶動下，

港股由跌轉升，最多漲３０２點報２５７９８點，最終全日升２３８點或０﹒９４％，報

２５７３４點，連升兩日。



＊５５億人幣北水流入魚缸＊



按額度計算，北水全日淨流入５５﹒３７億元人民幣，較周四增加８﹒２％。北水淨買入最

多的個股依次是建行（００９３９）、平保（０２３１８）、港交所（００３８８）及工行

（０１３９８）；淨賣出最多的是鐵塔（００７８８）及太保（０２６０１）。

周五主板成交９１５﹒０２億元，按日減少逾５％，其中港股通成交１１４﹒６６億元，佔

總成交１２﹒５％。



＊平保績佳近５億北水進駐，鐵塔續捱沽＊



建行周五繼續為北水愛股，獲５﹒６億元北水買入支持，平保放榜業績佳，大行繼續唱好，

股價升２﹒２％，全日北水淨流入４﹒８億元，惟同業太保卻遭４３００萬元北水沽出。

重磅股港交所獲２﹒３億元北水買入，工行獲２﹒１億元買入，騰訊（００７００）獲

１﹒９億元買入。

鐵塔仍為北水沽出最多的個股，資金全日淨流出７５３６萬元。（ｅｙ）

