【修例風暴】國泰何杲：對過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任

《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）董事局宣布自８月１９日起管理高層

人事變動，何杲辭任行政總裁職務及常務董事並由鄧健榮接任，而盧家培亦辭任顧客及商務總裁

職務及常務董事，由林紹波接替。消息由《央視》率先披露，央視網亦公布國泰詳細的新聞稿，

引述辭任行政總裁職務及常務董事的何杲表示，與盧家培作為公司領袖，對國泰航空在過往數星

期經歷的挑戰，理應承擔責任。

主席史樂山補充，最近所發生的事件令國泰航空對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦讓國

泰的聲譽和品牌受壓，讓人十分遺憾，因為安全和保安對公司來說至關重要。因此，國泰認為這

是合適時機任命新的管理團隊，重建信心以及帶領國泰航空再創高峰。他提到，國泰航空全力支

持香港實行「基本法」賦予的「一國兩制」原則，對香港的美好未來充滿信心。

報道又引述史樂山表示，鄧健榮和林紹波具有豐富的業務經驗，對航空業及公司員工亦擁有

深入認知，有能力在這關鍵時刻成為國泰航空強而有力的領導者。

早前中國民航局針對國泰航空於「近期在多宗事件中所曝光的安全風險及隱患」，發出「重

大航空安全風險警示」，國泰已於上周六（１０日）解僱兩名泄露警察飛行資料的地勤員工，亦

證實解僱兩名機師。中國民航局又要求國泰停止支持或參與非法遊行及示威活動的機組人員執行

內地航班職務，以及向內地提交機組人員名單。（ｋｙ）

