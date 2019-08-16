《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）董事局宣布，自８月１９日起管理高
層人事變動，何杲辭任行政總裁職務及常務董事，將由鄧健榮接任。另外，盧家培亦辭任顧客及
商務總裁職務及常務董事，林紹波已獲委任為常務董事兼顧客及商務總裁以接替盧家培。
（ｋｙ）
16/08/2019 17:15
國泰何杲辭任行政總裁並由鄧健榮接任，林紹波接替盧家培
《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）董事局宣布，自８月１９日起管理高
層人事變動，何杲辭任行政總裁職務及常務董事，將由鄧健榮接任。另外，盧家培亦辭任顧客及
商務總裁職務及常務董事，林紹波已獲委任為常務董事兼顧客及商務總裁以接替盧家培。
（ｋｙ）
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